Μπαρτσελόνα: Υπέστη διάστρεμμα και χάνει τον προημιτελικό με την Ατλέτικο ο Μπερνάλ
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ισπανικών πηγών, ο Μαρκ Μπερνάλ θα απουσιάσει από το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Champions League απέναντι στην Ατλέτικο, εξαιτίας του διαστρέμματος που υπέστη στον χθεσινό αγώνα της La Liga κόντρα στους Μαδριλένους.
Ο 18χρονος μέσος πέρασε ως αλλαγή στο 40ο λεπτό στη θέση του τραυματία Αραούχο, ο οποίος θα βρίσκεται στη διάθεση του Φλικ για τον μεγάλο αγώνα της M.Τετάρτης. Ο νεαρός παίκτης τραυματίστηκε στο 62ο λεπτό, με αποτέλεσμα να περάσει ο Κουντέ στον αγωνιστικό χώρο.
Οι Μπλαουγκράνα πήραν τη σπουδαία νίκη κόντρα στους ροχιμπλάνκος και ξέφυγαν στους επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ, αγκαλιάζοντας ουσιαστικά το πρωτάθλημα Ισπανίας.
Ο Μαρκ Μπερνάλ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 μέρες σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των γιατρών των Καταλανών. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί με σκοπό να επιστρέψει στις προπονήσεις και να είναι ετοιμοπόλεμος για τη ρεβάνς των προημιτελικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
