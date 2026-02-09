Τα Pokemon κλείνουν 30 χρόνια και ο Λαμίν Γιαμάλ κλήθηκε μαζί με άλλους σταρ να αποκαλύψει το αγαπημένο του.

Τα Pokemon συμπληρώνουν 30 χρόνια ζωής, με διάσημους αστέρες από κάθε τομέα να δίνουν τις απαντήσεις τους στο ερώτημα για το ποιο είναι το αγαπημένο τους. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο βλέπουμε και τον Λαμίν Γιαμάλ, που έχρισε το Zygarde ως το καλύτερο για τον ίδιο. Ο παικταράς της Μπαρτσελόνα δικαιολόγησε την επιλογή του λέγοντας πως «έχει ίδιο στιλ με εμένα, έχει πολλούς τρόπους να αποφύγει τους αντιπάλους του».

Από εκεί και πέρα, στο ευφάνταστο βίντεο μπορεί να δει κανείς τη Lady Gaga να τραγουδά μαζί με το αγαπημένο της Jigglypuff, αλλά και τους Σαρλ Λεκλέρ, Τρέβορ Νόα, Jisoo, Μαϊτρέγι Ραμακρίσναν και Young Miko να δίνουν τις δικές τους απαντήσεις για τα Pokemon που προτιμούν. Σημειώνεται πως η 27η Φεβρουαρίου είναι η ακριβής επέτειος τριών δεκαετιών από την κυκλοφορία των πρώτων video games, Red και Green.