Γιαμάλ: «Το πρωτάθλημα είναι η πιο δύσκολη διοργάνωση»

Το wonderkid της Μπαρτσελόνα μίλησε στη Mundo Deportivo για τους στόχους της σεζόν, χαρακτηρίζοντας το πρωτάθλημα ως την πιο δύσκολη διοργάνωση.

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του γκαλά της Mundo Deportivo την περασμένη Δευτέρα (2/2), στο πλαίσιο του εορτασμού των 120 χρόνων του ισπανικού μέσου, ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 18χρονος αστέρας της Μπαρτσελόνα βραβεύτηκε ως ο πολυτιμότερος της περασμένης χρονιάς, με τον ίδιο να δηλώνει τιμή για αυτή του την διάκριση και «πείνα» για περισσότερους τίτλους.

Στο πλαίσιο αυτό και σε μια μίνι-συνέντευξη που έδωσε στο πασίγνωστο ΜΜΕ, το wonderkid των Καταλανών αναφέρθηκε στη μάχη του πρωταθλήματος της La Liga, χαρακτηρίζοντάς το ως την πιο δύσκολη διοργάνωση, καθώς είναι εκείνη που κρατάει περισσότερο.

Παράλληλα, μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του, λέγοντας πως δεν «κυνηγάει» τα γκολ, αλλά το να αποδίδει ουσιαστικά για την ομάδα του. Τέλος, όσον αφορά τη «Χρυσή Μπάλα», στην οποία πέρυσι τερμάτισε 2ος, είπε ότι δεν τη σκέφτεται.

«Δεν το σκέφτομαι. Είναι ένα βραβείο για το οποίο, αν το σκέφτεσαι, δεν θα έχεις απάντηση. Εξαρτάται από το τι κερδίζεις, πώς παίζεις, ποιος ψηφίζει. Δεν είναι κάτι που καθορίζεται από την απόδοσή σου. Απλώς θέλω να το διασκεδάζω και να κερδίζω με την Μπάρτσα και την εθνική ομάδα.»