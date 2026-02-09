Ο Ζοάν Λαπόρτα παραιτήθηκε από την προεδρία της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να μπορέσει να βάλει υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές.

Υπό άλλες συνθήκες, θα αποτελούσε είδηση-βόμβα, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για αναγκαία κίνηση. Ο Ζοάν Λαπόρτα ανακοίνωσε την παραίτησή του από την προεδρία της Μπαρτσελόνα, όπως ορίζει το σχετικό πρωτόκολλο ενόψει των εκλογών που θα γίνουν στον σύλλογο στις 15 Μαρτίου.

Ο 63χρονος παράγοντας βρισκόταν στον προεδρικό θώκο από τον Μάρτιο του 2021, με τη θητεία του αυτή να είναι η δεύτερη μετά την περίοδο 2003-2010, όταν οι Καταλανοί κατέκτησαν, μεταξύ άλλων, δύο Champions League. «Φεύγω περήφανος και λόγω τεχνικών λεπτομερειών», ανέφερε ο Λαπόρτα στους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την άποψη πως «αφήνουμε την Μπαρτσελόνα σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη που τη βρήκαμε πριν από πέντε χρόνια. Εάν δεν είχαμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, το κλαμπ θα είχε καταρρεύσει».

Για την ώρα, χρέη υπηρεσιακού προέδρου θα αναλάβει ο Ράφαελ Γιούστε, με τους Βίκτορ Φοντ, Χαβιέρ Βιλαχοάνα και Μαρκ Σίρια να είναι οι αντίπαλοι του Λαπόρτα στις εκλογές. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος φαντάζει ως το φαβορί, με το αποτέλεσμα της διαδικασίας να επηρεάζει και το μέλλον του Χάνσι Φλικ, που φέρεται να επιθυμεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με την υπάρχουσα διοίκηση.