Η Marca με άρθρο της εξηγεί γιατί ο Χάνσι Φλικ ενδέχεται να αφήσει τον πάγκο της Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν.

Την πρώτη του σεζόν (2024-2025) στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, κατέκτησε το εγχώριο τρεμπλ και βρέθηκε δευτερόλεπτα από τον τελικό του Champions League.

Φέτος, έχει την ομάδα στην κορυφή της La Liga, στα ημιτελικά του Κόπα Ντελ Ρέι και στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Κι όμως, το μέλλον του Χάνσι Φλικ στους Καταλανούς μόνο βέβαιο δεν είναι.

Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η Marca, ο Γερμανός τεχνικός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το τιμόνι των «μπλαουγκράνα», σε περίπτωση που ο Τζοάν Λαπόρτα δεν επανεκλεγεί στον προεδρικό θώκο. Ο λόγος είναι φυσικά οι εξαιρετικές σχέσεις των δυο ανδρών.

Μάλιστα, σημειώνεται πως το ίδιο αναμένεται να πράξει και ο Αθλητικός Διευθυντής, Ντέκο, δείγμα του κλίματος που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή στο εσωτερικό της Μπάρτσα και της εξαιρετικής συνεργασίας όλων των πλευρών τη δεδομένη στιγμή.

Θυμίζουμε πως η εκλογική διαδικασία έχει οριστεί για τις 15 Μαρτίου.