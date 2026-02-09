Μπαρτσελόνα: Ο Φλικ σκέφτεται την αποχώρηση αν δεν εκλεγεί ο Λαπόρτα
Την πρώτη του σεζόν (2024-2025) στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, κατέκτησε το εγχώριο τρεμπλ και βρέθηκε δευτερόλεπτα από τον τελικό του Champions League.
Φέτος, έχει την ομάδα στην κορυφή της La Liga, στα ημιτελικά του Κόπα Ντελ Ρέι και στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Κι όμως, το μέλλον του Χάνσι Φλικ στους Καταλανούς μόνο βέβαιο δεν είναι.
Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η Marca, ο Γερμανός τεχνικός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το τιμόνι των «μπλαουγκράνα», σε περίπτωση που ο Τζοάν Λαπόρτα δεν επανεκλεγεί στον προεδρικό θώκο. Ο λόγος είναι φυσικά οι εξαιρετικές σχέσεις των δυο ανδρών.
Μάλιστα, σημειώνεται πως το ίδιο αναμένεται να πράξει και ο Αθλητικός Διευθυντής, Ντέκο, δείγμα του κλίματος που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή στο εσωτερικό της Μπάρτσα και της εξαιρετικής συνεργασίας όλων των πλευρών τη δεδομένη στιγμή.
Θυμίζουμε πως η εκλογική διαδικασία έχει οριστεί για τις 15 Μαρτίου.
🤯🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Hansi Flick will consider RESIGNING as FC Barcelona manager if anyone other than Laporta will win the elections.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 8, 2026
— @marca pic.twitter.com/dS17Lhd1W6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.