Το γκολ του Λεβαντόφσκι που «έγραψε» ιστορία!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με το γκολ του απέναντι στη Μαγιόρκα, έγραψε ιστορία, καθώς μπήκε σε ένα «κλειστό» κλαμπ μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα χθες (07/02) το απόγευμα υποδέχθηκε στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου» τη Μαγιόρκα στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε άνετα με 3-0, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος.

Σκόρερ για τους γηπεδούχους χρίστηκαν οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (29΄), Λαμίν Γιαμάλ (61΄) και Μαρκ Μπερνάλ (83΄). Μάλιστα το γκολ αυτό του Πολωνού, το οποίο ήταν το δέκατο στο πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν, του χάρισε μία θέση σε έναν κλειστό κύκλο μαζί με τους μεγαλύτερους σκόρερ της σύγχρονης εποχής.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Opta, το επίτευγμα αυτό του επιθετικού των «Μπλαουγκράνα» τον τοποθετεί δίπλα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ρόμπερτ έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στον 21ο αιώνα που σκοράρει τουλάχιστον 10 γκολ σε 15 συνεχόμενες σεζόν στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Ρονάλντο προηγείται της κούρσας αυτή τη στιγμή με ένα σερί 16 σεζόν, ενώ ο Μέσι σταμάτησε στις 15.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ αναφέρθηκε στο μέλλον του Λεβαντόφσκι (του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι) στην Μπαρτσελόνα τονίζοντας πως καταλαβαίνει την επιθυμία του Πολωνού για περισσότερα αγωνιστικά λεπτά.

«Έχουμε μιλήσει για την κατάστασή του. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος της σεζόν, πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος και να την απολαύσει. Ξέρω ότι θέλει περισσότερο χρόνο παιχνιδιού, αλλά τα πάει καλά και ελπίζω να απολαύσει την τρέχουσα κατάσταση και τον σύλλογο. Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό καθώς όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση του συλλόγου, αλλά είμαι χαλαρός επειδή κάνουμε τα πράγματα σωστά».

Ο 39χρόνος επιθετικός έχει υποβιβαστεί σε ρόλο αναπληρωματικού τη φετινή χρονιά, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ παραγωγικός στον πιο περιορισμένο ρόλο που του έχει δοθεί και έχει υπάρξει υποδειγματικός με τη στάση του, χωρίς να δημιουργεί δράματα ή να παραπονιέται για τον ρόλο του, ενώ σύμφωνα με πηγές μέσα από το σύλλογο αν ο Λέβα νιώθει άνετα να είναι ξανά αναπληρωματικός και αποδεχτεί μια κατάλληλη μείωση μισθού, θα ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο με την ομάδα.