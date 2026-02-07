Η Μπαρτσελόνα πέρασε στο ρελαντί το εμπόδιο της Μαγιόρκα, επικράτησε 3-0 εντός έδρας και βρέθηκε στο +4 από τη Ρεάλ.

Με 20 λεπτά καλό ποδόσφαιρο, αλλά χωρίς γκολ δεν...κερδίζεις στο Καμπ Νου και η Μαγιόρκα παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα δεν μπόρεσε να πάρει... τίποτα. Η Μπαρτσελόνα μετά το 25' ήταν εξαιρετική, επικράτησε 3-0 και βρέθηκε στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Λεβαντόφσκι, Γιαμάλ και ο 18χρονος Μπερνάλ βρήκαν δίχτυα για τους Καταλανούς, οι οποίοι είχαν εκρηκτικά διαστήματα.

Οι Νησιώτες μπήκαν δυνατά και στα πρώτα 20 λεπτά έβαλαν πολύ δύσκολη στους γηπεδούχους. Εξαιρετική κυκλοφορία και με μπροστάρη τον Βιρζίλι δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Στο 11' ο νεαρός παίκτης της Μαγιόρκα έπειτα από εξαιρετική προσπάθεια δεν μπόρεσε να τελειώσει ιδανικά, ενώ στο 17' από πάσα του Βιρζίλι, ο Μουρίκι από κοντά δεν μπόρεσε να σπρώξει όπως ήθελε την μπάλα στα δίχτυα. Η Μπαρτσελόνα μετά το 25' άρχισε να ανεβάζει στροφές και στην πρώτη... καλή στιγμή κατάφερε να σκοράρει. Στο 29' έπειτα από κόντρες, η μπάλα έφτασε στον Λεβαντόφσκι, ο οποίος από κοντά πέτυχε το 1-0. Ηταν το 10ο φετινό γκολ του Πολωνού φορ. Η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια με δεύτερο τέρμα, όμως στις καθυστερήσεις τη φαουλάρα του Ράσφορντ έβγαλε εντυπωσιακά ο Ρομάν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Γιαμάλ δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Στην επανάληψη στο ματς υπήρχαν μόνο οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Στο 54' ο Κασαδό έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στο 57' ο Ρομάν είχε μεγάλη επέμβαση στο πλασέ του Φερμίν. Ωστόσο, στο 61΄ο Γιαμάλ στην πρώτη του τελική εντός στόχου διαμόρφωσε το 2-0. Ο Ισπανός έπιασε σουτάρα έξω από την περιοχή και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Το 3-0' διαμόρφωσε ο 18χρονος Μπερνάλ με ωραίο τελείωμα στο 83'. Ηταν το πρώτο γκολ για τον νεαρό επιθετικό στη LaLiga.