Ο Ραφίνια σε πρόσφατη συνέντευξη του «πρόδωσε» ένα από τα μυστικά του αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιάμαλ.

Ο Ραφίνια παραχώρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα συνέντευξη στο SofaScore, όπου διέψευσε εκτός των άλλων τις φήμες που θέλουν τον Λαμίν Γιαμάλ να πηγαίνει συνεχώς σε πάρτι, αποκαλύπτοντας την αλήθεια για τον τρόπο ζωής του νεαρού αστέρα της Μπαρτσελόνα, έξω από το ποδόσφαιρο.

«Ο Λαμίν είναι πάντα στο τηλέφωνο. Πάντα στο TikTok, στο WhatsApp, στο Instagram, ακούει μουσική, και βάζει τα ακουστικά στα αυτιά του. Το πρωί έρχεται στην προπόνηση πάντα νυσταγμένος, επειδή νομίζω ότι αργεί να ξυπνήσει. Δεν πηγαίνει σε πάρτι, αλλά λόγω της μεγάλης χρήσης του τηλεφώνου του, κοιμάται αργά το βράδυ».

🚨🎙️| Raphinha: "Lamine is always on his phone... always on TikTok, WhatsApp, Instagram, listening to music with his headphones on. In the mornings he's always sleepy; I think it's because he goes to bed late. He doesn't go to parties, but with how much he uses his phone, he ends…

Στη συνέχεια, ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» αποκάλυψε πληροφορίες για τον Γκάβι, ο οποίος είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του, σημειώνοντας πως: «Ο Γκάβι ξεχνάει πάντα τα πάντα: το διαβατήριο, τα ακουστικά, την τσάντα του. Πάντα πρέπει να σταματάμε για να ψάξουμε για τα πράγματά του. Συνήθως, το προσωπικό εξοπλισμού ψάχνει στα αποδυτήρια και βρίσκει κάτι δικό του. Στο λεωφορείο, κάθομαι στα πίσω καθίσματα και όταν κατεβαίνω, ελέγχω τα καθίσματα για να δω αν έχει ξεχάσει κάτι».

Φυσικά ο Βραζιλιάνος δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο, αλλά και το ήθος του Πολωνού. «Ναι, είναι ένα καλό παιδί, αλλά όχι μόνο αυτό, έχει και μεγάλη δίψα για νίκη, για επιτεύγματα. Είναι απίστευτος παρά την ηλικία του. Είναι κάποιος που εργάζεται πολύ σκληρά για να είναι στην καλύτερη δυνατή του μορφή».

Ακόμη, όταν ρωτήθηκε ποιοι είναι οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι που έχει αντιμετωπίσει στην προπόνηση, ο Ραφίνια ονόμασε έναν από την εθνική του ομάδα και έναν από την Μπαρτσελόνα: «Οι Καζεμίρο και (Ρόναλντ) Αραούχο», ενώ μιλώντας για τη σχέση του με τον πρώην προπονητή των Καταλανών, Τσάβι και για το αν θα τον θεωρούσε φίλο του, ο ίδιος τόνισε ότι: «Όχι, όχι ακριβώς. Είχαμε μια αυστηρά επαγγελματική σχέση. Τον γνώριζα μόνο ως προπονητή μου. Είχαμε μία κανονική σχέση παίκτη-προπονητή.»

Τέλος, ο διεθνής επιθετικός μίλησε για το Clasico στο Ισπανικό Super Cup και για το πώς έχασε την μεγάλη ευκαιρία να πετύχει χατ τρικ και να γράψει ιστορία, υπόσχοντας όμως να επιστρέψει πιο δυνατός στην επόμενη συνάντηση.

«Στο Clasico είχα την ευκαιρία να πετύχω χατ-τρικ, αλλά την έχασα, δεν πειράζει όμως, γιατί θα συμβεί την επόμενη φορά».