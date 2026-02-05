Ο παιδικός φίλος του Ζοάν Λαπόρτα, Ράφα Γιούστε, θα αναλάβει ως υπηρεσιακός την προεδρία της Μπαρτσελόνα για τους επόμενους πέντε μήνες.

Tην επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μπαρτσελόνα, στην οποία θα προκηρυχθούν και οι εκλογές για τις 15 Μαρτίου. Στη συνεδρίαση, ο Λαπόρτα θα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα ισπανικά media και θα ανακηρυχθεί ο Ράφα Γιούστε ως νέος υπηρεσιακός πρόεδρος του συλλόγου έως την 1η Ιουλίου.

Η επιλογή του Γιούστε είναι μια πρόταση του Ζοάν Λαπόρτα. Είναι άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης, καθώς τους συνδέει δυνατή φιλία από πολύ μικρή ηλικία. Πρόκειται για τον πρώτο Αντιπροέδρο των Μπλαουγρκάα και υπεύθυνο για ολόκληρο το αγωνιστικό σκέλος του συλλόγου.

Ο Γιούστε είχε ήδη διατελέσει στέλεχος της Μπαρτσελόνα κατά την πρώτη θητεία του Λαπόρτα στην προεδρία, ενώ ήταν και το δεξί του χέρι στις εκλογές του 2021. Ο Γιούστε στήριζε πάντα τον Λαπόρτα δίνοντας του και συμβουλές, χαρακτηριστικό ήταν πως εκείνος είχε προτείνει τον Γκουαρδιόλα ως προπονητή της πρώτης ομάδας. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στον επιχειρηματικό χώρο, καθώς είναι συνιδρυτής της AQIPA Iberia, θυγατρικής εταιρείας της AQIPA GmbH Αυστρίας, εταιρεία διανομής και μάρκετινγκ προϊόντων ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και lifestyle, ενώ διαθέτει υποκαταστήματα σε 13 χώρες.

Επίσης, είναι σύμβουλος με εξειδίκευση στο διεθνές εμπόριο. Από το 1983 αναπτύσσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αφρική, τον Καναδά, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Θα αναλάβει τα καθήκοντά του τη Δευτέρα και ο ρόλος που θα έχει είναι να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, χωρίς να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις ή δεσμεύσεις με υψηλό οικονομικό κόστος μέχρι τον Ιούλιο, όταν και την προεδρία του κλαμπ θα αναλάβει εκείνος που θα εκλεγεί στις αρχιαιρεσίες της 15ης Μαρτίου.