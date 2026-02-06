Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Πρόταση της Ατλέτικο για Παυλίδη»

Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε στους Galacticos by Interwetten ποια μεγάλη ισπανική ομάδα ήθελε να κάνει δικό της τον Βαγγέλη Παυλίδη και τους λόγους που δεν προχώρησε το deal.

Λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα «καυτό» στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο στράικερ της Μπενφίκα μετρά μέχρι στιγμής 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και αποτελεί έναν από τους κομβικότερους παίκτες που έχουν στη φαρέτρα τους οι Αετοί.

Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten, η Ατλέτικο Μαδρίτης κατέθεσε πρόταση για την απόκτησή του, όμως η αρχική απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική. Το θέμα όμως δεν έκλεισε εκεί...