Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Πρόταση της Ατλέτικο για Παυλίδη»
Λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα «καυτό» στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο στράικερ της Μπενφίκα μετρά μέχρι στιγμής 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και αποτελεί έναν από τους κομβικότερους παίκτες που έχουν στη φαρέτρα τους οι Αετοί.
Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten, η Ατλέτικο Μαδρίτης κατέθεσε πρόταση για την απόκτησή του, όμως η αρχική απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική. Το θέμα όμως δεν έκλεισε εκεί...
Δείτε το απόσπασμα με όλες τις λεπτομέρειες...
