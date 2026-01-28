Μπενφίκα - Ρεάλ: Νέα ασίστ Παυλίδη και τρίτο γκολ για τους Πορτογάλους
Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε ξανά ασίστ κόντρα στη Ρεάλ, αφού σέρβιρε το 3-1 στον Σέλντερουπ που εκτέλεσε στη κλειστή γωνία του Κουρτουά.
Νέο γκολ για τη Μπενφίκα με συμβολή του Βαγγέλη Παυλίδη που μετράει γκολ και δυο ασίστ κόντρα στη Ρεάλ! Στο 54΄του αγώνα κι έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση των Πορτογάλων, η μπάλα κατέφτασε στον Παυλίδη, ο οποίος μοίρασε με τη σειρά του στον Σέλντερουπ στην περιοχή. Ο τελευταίος αφού συνέκλινε εκτέλεσε τον Κουρτουά στην κλειστή του γωνία για το 3-1 της Μπενφίκα.
