Νέο γκολ για τη Μπενφίκα με συμβολή του Βαγγέλη Παυλίδη που μετράει γκολ και δυο ασίστ κόντρα στη Ρεάλ! Στο 54΄του αγώνα κι έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση των Πορτογάλων, η μπάλα κατέφτασε στον Παυλίδη, ο οποίος μοίρασε με τη σειρά του στον Σέλντερουπ στην περιοχή. Ο τελευταίος αφού συνέκλινε εκτέλεσε τον Κουρτουά στην κλειστή του γωνία για το 3-1 της Μπενφίκα.