Ο Ζοάν Λαπόρτα έκανε δηλώσεις ενόψει του Αλμπαθέτε-Μπαρτσελόνα και έριξε... καρφιά προς τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Αλμπαθέτε για το Copa del Rey θέλοντας να αποφύγει το πάθημα της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ζοάν Λαπόρτα να κάνει δηλώσεις και να σχολιάζει τη διαιτησία του αγώνα της Βασίλισσας με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Οι Μερένγκες πήραν τη νίκη με πέναλτι στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον ισχυρό άντρα της Μπάρτσα να αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «ευνοούν μια ομάδα που έχει τηλεοπτικό κανάλι αφιερωμένο στο να εξηγεί ότι τα πράγματα δεν είναι σωστά και ότι οι διαιτητές συνέχεια τους βλάπτουν».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο πρωτάθλημα, την Ομοσπονδία και τις αρμόδιες αρχές. Καταλαβαίνω πως αυτά συμβαίνουν, το θέμα είναι να μην συμβαίνουν μόνο στη μία πλευρά. Θέλουμε τα πράγματα να διορθώνονται όπως πρέπει, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις προφανείς. Χθες, έκανα ένα αστείο για βουτιές, συγγνώμη, αλλά είδα το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ράγιο Βαγεκάνο και δεν ξέρω από πού προήλθαν αυτές οι καθυστερήσεις. Είδα πολλές φάσεις όπου παίκτες βουτούσαν, θα έπρεπε να πάρουν κάρτα.

Μια άλλη μέρα έβλεπα Premier League και τους έδιναν κάρτες για βουτιές. Η Ράγιο Βαγεκάνο είχαν μεγάλο ντεσαβαντάζ, το λέω σαν φίλαθλος. Υπάρχουν πέναλτι που δεν θα έδινα γιατί δεν νομίζω ότι είναι πέναλτι. Δεν κλότσησε τον επιθετικό, που έπεσε κάτω, ήταν υπερβολή. Το λέω εποικοδομητικά, μερικές φορές μπορεί να γίνει υπέρ μας. Ευνοούν μια ομάδα που έχει τηλεοπτικό κανάλι αφιερωμένο στο να εξηγεί ότι τα πράγματα δεν είναι σωστά και ότι οι διαιτητές συνέχεια τους βλάπτουν. Δεν τα έχουν αναλύσει αυτά; Θα πρέπει να τα κοιτάξουν»...