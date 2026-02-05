Ο Γκιουλέρ ξεχώρισε στα τεστ φυσικής κατάστασης της Ρεάλ, με μάσκες που μετρούν οξυγόνο, σε μια πρακτική που είχε φέρει... τίτλους στο παρελθόν.

Ο νεαρός Τούρκος άφησε το στίγμα του όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Στην προπόνηση της Τετάρτης, ο Άρντα Γκιουλέρ ήταν ο κορυφαίος στα εργομετρικά τεστ που σχεδίασε ο νέος γυμναστής της πρώτης ομάδας, Αντόνιο Πίντους.

Η προπόνηση περιλάμβανε σειρά δοκιμασιών με τη χρήση μεταβολικών μασκών, οι οποίες μετρούν σε πραγματικό χρόνο το εισπνεόμενο οξυγόνο και το εκπνεόμενο CO₂. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, το τεχνικό επιτελείο αντλεί πολύτιμα δεδομένα για την αερόβια απόδοση, την αναπνευστική αποδοτικότητα και τη συνολική ικανότητα καταπόνησης κάθε ποδοσφαιριστή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γκιουλέρ ξεχώρισε από όλους, καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις του γκρουπ. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, τόσο λόγω της υψηλής δυσκολίας των τεστ όσο και λόγω του προφίλ των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ, οι οποίοι θεωρητικά υπερτερούν σωματικά του Τούρκου μεσοεπιθετικού.

Πέρα από τον επικοινωνιακό αντίκτυπο των δοκιμών του Πίντους, το μήνυμα εντός του συλλόγου είναι σαφές: ο Γκιουλέρ ανταποκρίνεται πλέον και στις φυσικές απαιτήσεις του ρόλου του, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι το σωματικό του προφίλ δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στον άξονα. Τα στοιχεία του Champions League το επιβεβαιώνουν, με τον Γκιουλέρ να είναι, μαζί με τους Τσουαμενί και Μπέλινγχαμ, ο παίκτης της Ρεάλ που διανύει τη μεγαλύτερη απόσταση ανά αγώνα. Και οι τρεις καλύπτουν κατά μέσο όρο 10 χιλιόμετρα ανά 90 λεπτά, με τον Τούρκο να έχει συνολικά 55,6 χιλιόμετρα σε 556 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι ο Γκιουλέρ όχι μόνο δεν «πέφτει» στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ανεβάζει ρυθμούς. Συγκεκριμένα, πραγματοποιεί 8% περισσότερα σπριντ στο δεύτερο μέρος, με βάση τον αριθμό των μέγιστων επιταχύνσεων, ενώ διανύει 6% μεγαλύτερη απόσταση σε σπριντ σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Την ώρα που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παρουσιάζουν πτώση 10-30% στους αντίστοιχους δείκτες λόγω κόπωσης, τα στοιχεία του Γκιουλέρ αποτυπώνουν υψηλή ικανότητα αποκατάστασης και διατήρηση εκρηκτικότητας, χαρακτηριστικά απαραίτητα για έναν δημιουργικό εσωτερικό μέσο. Με απλά λόγια, ο Τούρκος όχι μόνο διατηρεί, αλλά αυξάνει τη φυσική του ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, στοιχείο που φανερώνει εξαιρετική διαχείριση ενέργειας.

Οι μάσκες της... αντεπίθεσης

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτές οι μάσκες μπορούν να «μιμηθούν» συνθήκες υψομέτρου από περίπου 900 έως 5.500 μέτρα, προσφέροντας τα πλεονεκτήματα της προπόνησης σε ακραίο περιβάλλον χωρίς να χρειάζεται πραγματική μετακίνηση. Δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά μόνο σε επιλεγμένα τεστ υψηλής έντασης. Μετά από κάθε προπόνηση, τα δεδομένα αναλύονται ατομικά για κάθε ποδοσφαιριστή, δίνοντας τη δυνατότητα στο τεχνικό τιμ να διαμορφώνει τα προγράμματα φυσικής κατάστασης με πλήρως εξατομικευμένο τρόπο. Πρόκειται για μια μέθοδο που στο παρελθόν έχει αποφέρει αποτελέσματα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στοχεύει να λειτουργήσει ξανά ως «κλειδί», ώστε η ομάδα να φτάσει σε κορυφαία φυσική κατάσταση στα πιο κρίσιμα σημεία της σεζόν.