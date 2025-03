Η διαμάχη μεταξύ Γκιουλέρ και Σόμποσλαϊ που ξεκίνησε στο γήπεδο, συνεχίστηκε στα social media με τον Ούγγρο να... πικάρει τον νεαρό Τούρκο για τα λιγοστά λεπτά συμμετοχής που έχει πάρει στη Ρεάλ.

Η Τουρκία κατάφερε να περάσει άνετα το εμπόδιο της Ουγγαρίας και να ανέβει στη League A του Nations League, επικρατώντας των Μαγυάρων με 3-0 εκτός έδρας στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Ανάμεσα στους σκόρερς της ομάδας του Μοντέλα ήταν και ο Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος είχε μία μικρή διαφωνία με τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ μετά το τέρμα που σημείωσε.

Ο νεαρός Τούρκος απάντησε στον αντίπαλό του με μία χειρονομία, μέσω της οποίας του έλεγε να σωπάσει, όμως δεν έμεινε χωρίς απάντηση. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ένα post στο Ιnstagram για το ματς, κάτω από το οποίο σχολίασε και ο παίκτης της Λίβερπουλ. Το σχόλιό του περιελάμβανε μόνο τον αριθμό «1.088», που παραπέμπει στα λεπτά συμμετοχής που έχει με τη Βασίλισσα ο Γκιουλέρ, συνεχίζοντας έτσι τη μεταξύ τους διαμάχη.

Ο Σόμποσλαϊ χτύπησε τον 20χρονο εκεί που πονάει, καθώς ο ίδιος φέτος δεν είναι στις αρχικές επιλογές του Κάρλο Αντσελότι και συνήθως μένει στον πάγκο, κάτι που τον δυσαρεστεί και εντείνει τις φήμες περί αποχώρησής του στο τέλος της σεζόν.

🚨 Arda Güler was shushing Szoboszlai after scoring in 3-0 win for Turkey…



…and then Szobo replied on social media by responding “𝟏𝟎𝟖𝟖”, the amount of minutes Arda played this year for Real Madrid. pic.twitter.com/bFGiA2KkmN