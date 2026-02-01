Η Ράγιο Βαγεκάνο κόντεψε να κάνει τη ζημιά στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ένα πέναλτι του Μπαπέ στο... 100' έδωσε τη νίκη, 2-1, στη Βασίλισσα.

Λίγο έλειψε να την πατήσει η Ρεάλ Μαδρίτης, που χρειάστηκε ένα πέναλτι του Μπαπέ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα για να νικήσει 2-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο εντός έδρας και να παραμείνει στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας της La Liga και την Μπαρτσελόνα!

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να αιφνιδιάσουν τη Βασίλισσα, όμως το σουτ του Άκομας στο πέμπτο μόλις λεπτό πέρασε άουτ, με τους γηπεδούχους να χάνουν στη συνέχεια με πρόβλημα τραυματισμού τον Μπέλιγχαμ.

Εντέλει, στο 15' ήρθε το 1-0 για την ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα, με τον Βινίσιους να ολοκληρώνει την εξαιρετική του ατομική ενέργεια με ένα υπέροχο σουτ και να ανοίγει έτσι το σκορ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπατάγια σταμάτησε τον Γκιουλέρ, με τη Ράγιο να έχει δύο αξιόλογες φάσεις με Γκαρθία (35') και Τσαβαρία (38'). Στο 43' δε, ο Ντίαθ βγήκε τετ α τετ αλλά καθυστέρησε με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να φέρουν το ματς στα ίσα, όταν ο Ντε Φρούτος εκτέλεσε άμεσα μέσα από την περιοχή μετά την κεφαλιά του Γκαρθία και επανέφερε την ισορροπία! Η Ρεάλ ήθελε να ψάξει το νέο προβάδισμα αλλά δεν μπορούσε, με τον Κουρτουά να σταματά τον Άκομας σε ασύλληπτο τετ α τετ στο 64', με τους οπαδούς της Βασίλισσας να αποδοκιμάζουν, βλέποντας την ομάδα τους να τα βρίσκει σκούρα.

Στο 68', ο Μπαπέ εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη έξοδο του Μπατάγια και τον απέφυγε, ωστόσο εκτέλεσε από πλάγια θέση προ κενής εστίας και είδε την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι, με τη Ράγιο να μένει με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σις για εγκληματικό μαρκάρισμα στο 80'.

Δύο λεπτά αργότερα, το σουτ του Θεμπάγιος πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 85' ο Καμαβινγκά έπιασε την κεφαλιά αλλά είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι, με τον Μπατάγια να σταματά τον Ντίαθ στο 86'. Ο τερματοφύλακας της Ράγιο έβαλε... στοπ και στον Ροντρίγκο στο 90+5', όμως τρία λεπτά μετά ο Μεντί πήγε για μπάλα μα κλότσησε τον Ντίαθ, παραχωρώντας πέναλτι το οποίο αξιοποίησε ο Μπαπέ για το τελικό 2-1!