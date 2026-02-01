Ο Άλβαρο Αρμπελόα ξεκαθάρισε πως δεν είναι ο... Γκάνταλφ μετά τη δύσκολη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ράγιο Βαγεκάνο!

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να δυσκολεύεται, με την εντός έδρας νίκη ενάντια στη Ράγιο Βαγεκάνο να έρχεται χάρη σε πέναλτι του Μπαπέ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, μέσα σε ένα Σαντιάγκο Μπερναμπέου που.. έβραζε.

Μετά την αναμέτρηση, ο Άλβαρο Αρμπελόα έκανε μακροσκελείς δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, φτάνοντας να αναφερθεί μέχρι και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών! Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν έχει προλάβει να δει όσα θα ήθελε στο μικρό διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο της Βασίλισσας, αποκρίθηκε πως «δεν είμαι ο Γκάνταλφ ο Λευκός, αυτό που ήθελα από τους ποδοσφαιριστές μου το βλέπω: Αφοσίωση, νοοτροπία, να ξέρουν πως προφανώς η ποιότητα από μόνη της δεν είναι αρκετή για να νικήσουμε.

Η προσπάθεια που δείξαμε σήμερα πρέπει να είναι συνεχής. Πρέπει να δουλέψουμε στη διάρκεια, αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Διάρκεια στην προσπάθεια και στη νοοτροπία, στη φιλοδοξία. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και για να νικήσουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο πρέπει να κάνουμε περισσότερα από τις άλλες ομάδες του πρωταθλήματος. Όπως όταν πήγαμε στη Βιγιαρεάλ ή όταν θα πάμε στη Βαλένθια, θα παίξουν το ματς της χρονιάς εντός έδρας με τη Ρεάλ, για να τους νικήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε τρομερό ματς».