Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης αποδοκίμασαν την ομάδα τους στο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι καλά και αυτό φαίνεται εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου... Λίγες ημέρες μετά την ήττα από την Μπενφίκα, όπου ένα γκολ του τερματοφύλακα των Πορτογάλων άφησε τη Βασίλισσα εκτός οκτάδας στη league phase και την έστειλε στα playoffs του Champions League, η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα νίκησε με πέναλτι του Μπαπέ στο... 100' τη Ράγιο Βαγεκάνο, με τους οπαδούς των Μερένγκες να αποδοκιμάζουν έντονα σε ακόμα ένα ματς!

Κάτι που παρατηρήθηκε και πριν την έναρξη του αγώνα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές έκαναν ζέσταμα, αλλά και εν ώρα ματς, με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι παίκτες του Αρμπελόα απέναντι στην ψυχωμένη συμπολίτισσα να ωθούν τους φιλάθλους της Ρεάλ να αποδοκιμάσουν περαιτέρω.

Σημειώνεται πως παίκτες όπως ο Βινίσιους αποτέλεσαν τον κυριότερο στόχο αποδοκιμασιών, με άλλους, όπως ο Μπαπέ και ο Κουρτουά να λαμβάνουν χειροκρότημα. Από πλευράς συλλόγου πάντως, η δυνατή μουσική από τα μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκε ως τρόπος να μετριαστεί κάπως ο θόρυβος των οπαδών, ωστόσο αντιλαμβάνεται κανείς πως τα προβλήματα της Βασίλισσας δεν δύνανται να λυθούν έτσι...