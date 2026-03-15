Ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Έλτσε.

Η «αποδεκατισμένη» Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξένησε χθες (14/03) στο «Μπερναμπέου» την Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga και πέτυχε μία επιβλητική νίκη με 4-1, χρησιμοποιώντας κυρίως ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν από την ακαδημία της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «μερένχες», Άλβαρο Αρμπελόα, εξήρε τους παίκτες του για αυτή την σπουδαία εμφάνιση και δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα, κυρίως εξαιτίας του ότι έγινε ο πρώτος τεχνικός στην ιστορία της «βασίλισσας» που χρησιμοποίησε πέντε παίκτες από την Καστίγια στον ίδιο επίσημο αγώνα.

«Νομίζω ότι μπορώ να πεθάνω ευτυχισμένος μετά από μια νύχτα σαν την αποψινή. Για κάποιον που ανήλθε από το σύστημα των ακαδημιών και έφτασε στην πρώτη ομάδα μετά από τόσα χρόνια εκεί, είναι απίστευτo συναίσθημα».

«Κοιτάξτε, μόλις μιλούσα με τον Γιάνιες και τον Αγουάδο , οι οποίοι ήταν οι πρώτοι παίκτες που προπόνησα όταν ήταν 13 ή 14 ετών και το να τους δώσω την ευκαιρία να παίξουν στο Μπερναμπέου, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα».

«Σε αυτό προστίθεται ο Καρβαχάλ, το κατεξοχήν προϊόν της ακαδημίας, καθώς και οι Φραν, Τιάγκο, Σέζαρ, Γκον... είναι απερίγραπτο. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι τους έβαλα, αλλά και με το πώς έπαιξαν. Έδειξαν πως αξίζουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται».

🚨✨ Àlvaro Arbeloa: “I can die in peace after seeing all the academy kids out on the pitch… it’s so important to trust them”. pic.twitter.com/93L70qJYqI March 15, 2026

«Τους έχω διδάξει καλά, επειδή έχουν δείξει τρομερό ταλέντο, ποιότητα και προσωπικότητα. Είναι φανταστικά νέα. Και όλοι τους αποτελούν εξαιρετικά πρότυπα», πρόσθεσε ο Ισπανός.

Αναφορικά με την ανάλυση του παιχνιδιού, ο Αρμπελόα χαρακτήρισε την Έλτσε ως «ενοχλητική», κυρίως επειδή είχε φέρει ισοπαλία με την Ρεάλ (1-1) στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

«Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια νίκη μεγάλης αξίας, εναντίον ενός πολύ ενοχλητικού αντιπάλου λόγω του στυλ παιχνιδιού του. Αυτό που απαιτεί από εσένα, ο τρόπος που υποδέχονται την μπάλα και η ακρίβεια που πρέπει να τηρείς στην τοποθέτηση είναι ενοχλητικά».

«Όπως είπα, υπήρξε τεράστια προσπάθεια από τους παίκτες μου την Τετάρτη, με πολλούς από αυτούς να αναγκάζονται να επαναλάβουν αυτήν την προσπάθεια και σήμερα. Είμαι λοιπόν πολύ ευγνώμων για αυτό που κάνουν τόσοι πολλοί από αυτούς, ευγνώμων σε όλους τους παίκτες της ομάδας μου για αυτήν την προσπάθεια, για την επιθυμία που δείχνουν, αλλά και για τη νίκη, η οποία ήταν το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα».