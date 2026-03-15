Η εξήγηση πίσω από τις έξι αλλαγές που έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα με την Έλτσε

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε χρήση ενός νέου κανόνα και πραγματοποίησε 6 αντί για 5 αλλαγές στην αναμέτρηση απέναντι στην Έλτσε.

Ο αγώνας μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Έλτσε, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της La Liga στο «Μπερναμπέου», με τους «μερένχες» να επικρατούν με το επιβλητικό 4-1, προκάλεσε μια ασυνήθιστη κατάσταση κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, η φιλοξενούμενη ομάδα έκανε 6 αλλαγές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αντί για το συνηθισμένο όριο των 5 αλλαγών. Αυτό συνέβη καθώς ένας από τους παίκτες υπέστη διάσειση στο πρώτο ημίχρονο μετά από μία σύγκρουση που είχε με τον Εντουάρντο Καμαβίνγκα, η οποία ανάγκασε το τεχνικό επιτελείο να τον αντικαταστήσει για ιατρικούς λόγους.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες του ποδοσφαίρου όμως, μια ομάδα μπορεί να κάνει μια επιπλέον αλλαγή εάν ένας παίκτης αποχωρήσει από το παιχνίδι λόγω διάσεισης, ενώ ταυτόχρονα, η αντίπαλη ομάδα δικαιούται επίσης μια επιπλέον αλλαγή για να διατηρηθεί η ισότητα ευκαιριών, ανεξάρτητα από τραυματισμούς.

Με βάση αυτη τη ρήτρα, ο προπονητής της «βασίλισσας», Άλβαρο Αρμπελόα, έκανε επίσης 6 αλλαγές, δημιουργώντας έτσι ένα σπάνιο σκηνικό στην ιστορία της La Liga, αλλά και του ποδοσφαίρου γενικότερα.

🚨 Elche made an urgent substitute in the first half due to a concussion.



That substitute allows BOTH teams to make 6 substitutions during the game.



That’s why Real Madrid made all 6.



This new rule was official since 13th of August 2024. https://t.co/D51ExfsnZY — CувєяWαяяισя (@Cyber_Warriorr) March 14, 2026

Εκμεταλλευόμενος αυτή την ευκαιρία λοιπόν, ο Ισπανός τεχνικός, αποφάσισε να εισάγει στο παιχνίδι τέσσερις παίκτες από την ακαδημία, πέντε αν υπολογίσουμε και τον Γκονζάλο Γκαρσία, ο οποίος ενσωματώθηκε στην πρώτη ομάδα από την αρχή της φετινής σεζόν.

Αναλυτικότερα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Αρμπελόα συμπεριέλαβε τους Ντάνιελ Γιάνεθ (18 ετών), Ντιέγκο Αγκουάδο (19 ετών), Μανουέλ Άνχελ (21 ετών) και Σέζαρ Παλάσιος (21 ετών), γράφοντας ιστορία, όντας ο πρώτος τεχνικός στα χρονικά της «βασίλισσας» που χρησιμοποίησε πέντε παίκτες από την Καστίγια στον ίδιο επίσημο αγώνα.