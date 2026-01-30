Ο Κιλιάν Μπαπέ σκοράρει ασταμάτητα τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας σε μερικές στιγμές την περίφημη φράση «Μια ομάδα μόνος του».

Το βράδυ της Τετάρτης (28/1), στο φινάλε της League Phase του Champions League, γράφτηκε μια ακόμη γνώριμη σελίδα στη φετινή πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης και του Κιλιάν Μπαπέ.

Οι «μερένγκχες» παρά τα δυο γκολ του Γάλλου σούπερ-σταρ, ηττήθηκαν με 4-2 από την Μπενφίκα του σκόρερ Βαγγέλη Παυλίδη, και έμειναν εκτός πρώτης οκτάδας, με αποτέλεσμα να έχουν την υποχρέωση του ενδιάμεσου γύρου, με αντίπαλο μια εκ των... Μπενφίκα ή Μπόντο Γκλιμτ. Ωστόσο, ο 27χρονος κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ στην σπουδαία καριέρα του.

Με τα δυο... παστέλια που πέτυχε, ο Μπαπέ έφτασε τα 13 γκολ στον ενιαίο όμιλο, ξεπερνώντας τη σχετική επίδοση του απόλυτου σκόρερ της διοργάνωσης, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος είχε θέσει όριο τα 11 γκολ σε φάση ομίλων, με τον... διάδοχό του να τον περνάει πλέον κατά δυο. Βέβαια, ο ένας το κατάφερε σε 6 παιχνίδια, ενώ ο άλλος σε 8. Αυτό όμως μικρή σημασία έχει, μπροστά στη γενικότερη εικόνα.

Μετά το φινάλε του αγώνα στο «Ντα Λουζ», ο Γάλλος στράικερ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του, ξεσπώντας και αναφέροντας πως «Αν πάμε στο ημίχρονο χάνοντας με 5-1, κανείς δεν θα εκπλαγεί!», ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του στο φινάλε από τον τερματοφύλακα Τρούμπιν ήταν ντροπιαστικό.

Τα όργια και η... μοναξιά

Πίσω στις 20 Δεκεμβρίου του 2025, ο Μπαπέ σκόραρε από την άσπρη βούλα (86') απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, φτάνοντας σε ένα ακόμη milestone, ξανά σχετικό με τον Κριστιάνο. Έφτασε τα 59 γκολ μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος με τη «βασίλισσα», αριθμό που είχε πιάσει και ο CR7, στην κορυφαία από πλευράς παραγωγικότητας χρονιά του.

Κοιτάζοντας τη συνολική εικόνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ο Γάλλος μετράει 36 «τεμάχια», συν 5 ασίστ σε 29 εμφανίσεις με τη λευκή φανέλα της Μαδρίτης, δηλαδή μέσο όρο 1.24 γκολ ανά παιχνίδι. Αν το δούμε πιο μεμονωμένα, στη La Liga, όπου η Ρεάλ είναι 2η και στο -1 από την Μπαρτσελόνα, ο Μπαπέ μετράει 21 γκολ σε 20 αγώνες, φυσικά τα περισσότερα από κάθε άλλον.

Συνολικά, οι «μερένγκχες» έχουν βρει δίχτυα 45 φορές στο πρωτάθλημα, οπότε αν προσθέσουμε και τις 4 ασίστ του 27χρονου, τότε μιλάμε για συνεισφορά σε περισσότερα από τα μισά γκολ! Ίδια εικόνα και στο Champions League, όπου προαναφέραμε πως τελείωσε τη League Phase με 13 γκολ, την ίδια ώρα που συνολικά η ομάδα του Αρμπελόα πέτυχε 21!

Τα παραπάνω αποδεικνύουν τη... μοναξιά του Μπαπέ, σίγουρα όσον αφορά το σκοράρισμα. Όταν ολόκληρη Ρεάλ έχει πετύχει 66 γκολ στις δυο βασικές διοργανώσεις που διεκδικεί, και ένας ποδοσφαιριστής έχει σκοράρει τα 34 εξ αυτών, δηλαδή το 51%, μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα, ειδικά όταν ο 2ος Βίνι, έχει μόλις 7. Ένα από τα πολλά που πρέπει να λυθούν στη «βασίλισσα», αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει στο φινάλε της σεζόν να δει κούπες στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου!