Ο Ουνάι Έμερι είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης για την τεχνική ηγεσία του πάγκου στο τέλος της σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διανύσει μια δύσκολη περίοδο με συνεχείς αλλαγές, απογοητευτικά αποτελέσματα, ήττες και αποκλεισμούς που δεν θυμίζουν την εικόνα της Βασίλισσας των προηγούμενων ετών.

Ο Τσάμπι Αλόνσο απομακρύνθηκε από τον πάγκο των Μπλάνκος μετά από επτά μήνες, ενώ η ήττα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που οδήγησε τον Πέρεθ να διακόψει τη συνεργασία με τον Βάσκο τεχνικό. Τη θέση του πήρε ο Αρμπελόα, ο οποίος κλήθηκε να συμμαζέψει την κατάσταση, ωστόσο δεν φαίνεται πως είναι αυτός ο εκλεκτός.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του SkySports, Πάτρικ Μπέργκερ, ο σύλλογος της Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ουνάι Έμερι. Ο Ισπανός τεχνικός κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Άστον Βίλα, η οποία είναι τρίτη στην Premier League, ενώ έχει ήδη προκριθεί στην νο-άουτ φάση του Europa League. H δουλειά του Έμερι έχει προκαλέσει θετικές εντυπώσεις στην Βασίλισσα και έχει ήδη γίνει μια πρώτη επαφή. Το συμβόλαιο του 45χρονου τεχνικού με τους Villnas λήγει το 2029.