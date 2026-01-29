Ρεάλ Μαδρίτης: Στα ραντάρ ο Έμερι για την τεχνική ηγεσία
Η Ρεάλ Μαδρίτης διανύσει μια δύσκολη περίοδο με συνεχείς αλλαγές, απογοητευτικά αποτελέσματα, ήττες και αποκλεισμούς που δεν θυμίζουν την εικόνα της Βασίλισσας των προηγούμενων ετών.
Ο Τσάμπι Αλόνσο απομακρύνθηκε από τον πάγκο των Μπλάνκος μετά από επτά μήνες, ενώ η ήττα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που οδήγησε τον Πέρεθ να διακόψει τη συνεργασία με τον Βάσκο τεχνικό. Τη θέση του πήρε ο Αρμπελόα, ο οποίος κλήθηκε να συμμαζέψει την κατάσταση, ωστόσο δεν φαίνεται πως είναι αυτός ο εκλεκτός.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του SkySports, Πάτρικ Μπέργκερ, ο σύλλογος της Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ουνάι Έμερι. Ο Ισπανός τεχνικός κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Άστον Βίλα, η οποία είναι τρίτη στην Premier League, ενώ έχει ήδη προκριθεί στην νο-άουτ φάση του Europa League. H δουλειά του Έμερι έχει προκαλέσει θετικές εντυπώσεις στην Βασίλισσα και έχει ήδη γίνει μια πρώτη επαφή. Το συμβόλαιο του 45χρονου τεχνικού με τους Villnas λήγει το 2029.
⚪️ Unai Emery (54/🇪🇸) is on Real Madrid‘s shortlist for summer - confirmed. Initial contact has already been made.— Patrick Berger (@berger_pj) January 29, 2026
The Spaniard is doing a fantastic job at Aston Villa, his work has impressed several people inside @realmadrid. Emery is under contract until 2029 at #AVFC.…
