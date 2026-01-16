Η «απάντηση» των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αποκλεισμό-σοκ από την Αλμπαθέτε
Η κρίση στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν λέει να εξασθενήσει. Η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο όχι απλώς δεν άλλαξε την κατάσταση αλλά στο ντεμπούτο του Αρμπελόα ήρθε και ο αποκλεισμός-σοκ από την Αλμπαθέτε του Μπετανκόρ στο Κύπελλο Ισπανίας.
Σύμφωνα με την «COPE», οι οπαδοί του ισπανικού συλλόγου έχουν φτάσει στα όρια τους με την κατάσταση στο κλαμπ και έτσι έχουν... προετοιμαστεί για να γιουχάρουν με τον πιο έντονο τρόπο την ομάδα πριν από τη σέντρα με τη Λεβάντε.
Συγκεκριμένα, σφυρίγματα, φωνές και αποδοκιμασίες θα συνοδέψουν τους παίκτες των «μερένχες» στο σφύριγμα της πρώτης σέντρας του αγώνα ως ένδειξη απογοήτευσης για τη μέχρι στιγμής κατάσταση.
🚨 Real Madrid supporters are set to whistle and loudly boo the players before kick-off at the Bernabéu on Saturday.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 16, 2026
The club are accepting it, as they understand the fans’ anger after their humiliating performance against Albacete. 😳
(Source: Cope) pic.twitter.com/0n3dPvj1Pi
