Η Σεβίλλη επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 2-1 της Αθλέτικ Μπιλμπάο με ανατροπή εντός έδρας, παίρνοντας το πρώτο της τρίποντο μέσα στο 2026.

Από τις 14 Δεκεμβρίου αγνοούσε τη χαρά της νίκης η Σεβίλλη, που όμως χαμογέλασε για πρώτη φορά μέσα στο νέο έτος επικρατώντας 2-1 με εντός έδρας ανατροπή της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Οι Βάσκοι προηγήθηκαν με γκολ του Ναβάρο στο 40', όμως μέσα σε ένα δίλεπτο, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ισοφάρισε με τον Πέκε. Η ολική ανατροπή ήρθε στο 56' με πέναλτι του Άνταμς, με τους Ανδαλουσιάνους να πιάνουν έτσι την Αθλέτικ στην ενδέκατη θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη, με το μυαλό να βρίσκεται και στο επερχόμενο, κρίσιμο ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Champions League στις 28 Ιανουαρίου.

Βαλένθια – Εσπανιόλ 3-2

Τεράστια νίκη στο φινάλε πήρε η Βαλένθια, που επικράτησε 3-2 της Εσπανιόλ εντός έδρας και ξέφυγε στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Ντούρο (15') και Κομέρ (59') έδωσαν δις το προβάδισμα στις Νυχτερίδες, με τους Καταλανούς να βρίσκουν ισάριθμες απαντήσεις με γκολ του Τέρατς (54') και αυτογκόλ του Κοπέτε (79'). Εντέλει, το πέναλτι του Ραμαζάνι στο 90+4' λύτρωσε την ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν, με τους Περικίτος από τη μεριά τους να μένουν χωρίς νίκη για τέταρτο συνεχόμενο ματς στο πρωτάθλημα.

Ράγιο Βαγεκάνο – Οσασούνα 1-3

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη με τριάρα για την Οσασούνα, που επιβλήθηκε 3-1 της Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη με δύο γκολ στο τέλος και πανηγύρισε το πρώτο της φετινό διπλό. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μπούντιμιρ στο 15' αλλά ισοφαρίστηκαν με γκολ του Σις (59'), πριν πανηγυρίσουν το τρίποντο με αυτογκόλ του Βέρτραουντ (90+1') και Οσαμπέλα (90+4').