Έλτσε - Σεβίλλη 2-2: Μεγάλη επιστροφή των Ανδαλουσιανών στο 90΄+1΄
Βαθμός μετά από τρεις αγωνιστικές πανηγύρισε η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα που για ακόμα ένα ματς βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ακόμα κι αν βρέθηκαν ωστόσο πίσω στο σκορ με 2-0 στην έδρα της Έλτσε, οι Ανδαλουσιανοί έσωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις και με το τελικό 2-2 ανέβηκαν στην 14η θέση της La Liga.
Τα δυο γκολ των Φέμπας (14΄) και Βαλέρα (55΄) έδωσαν σοβαρό προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως η Σεβίλλη απάντησε με πρωταγωνιστή τον Άνταμς. Αρχικά ο επιθετικός των Σεβιγιάνων μείωσε στο 75΄σε 2-1 και με εύστοχο πέναλτι στο 90΄+1΄έβαλε φρένο στην κατηφόρα της ομάδας των Αλμέιδα - Βλαχοδήμου.
