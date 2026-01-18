Ατλέτικο Μαδρίτης - Αλαβές 1-0: Επιστροφή στις νίκες με Σόρλοθ
Άμεση ήταν η επιστροφή της Ατλέτικο Μαδρίτης στις νίκες στη La Liga, με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να λυγίζει με 1-0 την Αλαβές εντός έδρας και να εδραιώνεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο αλλά δυσκολεύονταν απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Βάσκων, με την ανάπαυλα να βρίσκει τις δύο ομάδες στο μηδέν. Αυτό άλλαξε γρήγορα στο δεύτερο μέρος, με την εξαιρετική κεφαλιά του Σόρλοθ στο 48ο λεπτό να φέρνει το 1-0 για την Ατλέτικο.
Οι Ροχιμπλάνκος είχαν στη συνέχεια δοκάρι με τον Μπαένα (69'), με την Αλαβές να έχει κι αυτή τις στιγμές της στα τελευταία λεπτά αλλά το 1-0 να μην αλλάζει και να αποτελεί το τελικό σκορ στη Μαδρίτη.
Βαθιά ανάσα για τη Βαλένθια
Νωρίτερα, η Βαλένθια ανάσανε βαθιά παίρνοντας τεράστιο διπλό με σκορ 1-0 ενάντια στη Χετάφε. Οι Νυχτερίδες πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη La Liga μετά από ένα δίμηνο, με το γκολ του Γκαγιά στο 84ο λεπτό να κρίνει την αναμέτρηση και να φέρει την ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν σε απόσταση αναπνοής από τη σωτηρία.
