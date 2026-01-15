Τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα συνεχίσει να φοράει και τα επόμενα χρόνια ο Χουλιάνο Σιμεόνε, ο οποίος ανανέωσε έως το καλοκαίρι του 2030.

Την αφοσίωσή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης αποτύπωσε στο «χαρτί» ο Χουλιάνο Σιμεόνε. Ο μικρότερος της οικογένειας Σιμεόνε έχει εντυπωσιάσει φέτος τους Κολτσονέρος με τις εμφανίσεις του στο χορτάκι και κέρδισε μια πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας τους από τη διοίκηση της ομάδας.

Όπως έγινε γνωστό, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια κι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία θα έχει πλέον διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030.

Κάπως έτσι ο γιός του Ντιέγκο Σιμεόνε θα παραμείνει στη Μαδρίτη με τη φανέλα των Ροχιμπλάνκος, την ομάδα που έχει υπηρετήσει στο μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Τη φετινή σεζόν ο Χουλιάνο Σιμεόνε έχει καταγράψει συνολικά 27 συμμετοχές με τη φανέλα της Ατλέτικο, με απολογισμό τρία γκολ και επτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.