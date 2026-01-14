«Ο Αλόνσο απαγόρευσε γονείς και μάνατζερ στο προπονητικό κι όχι μόνο»: To Athletic αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο της απόλυσης

Σε εκτενές άρθρο του, το Athletic, αντλώντας πληροφορίες και από τα ισπανικά μέσα, παρουσιάζει όλο το παρασκήνιο πίσω από την πολύκροτη απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο.

Η απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από την Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ακόμη και σήμερα (14/1), το νούμερο ένα θέμα με το οποίο ασχολείται όλος ο ποδοσφαιρικός (και μη) πλανήτης.

Ο Βάσκος τεχνικός αποτελεί παρελθόν μόλις 7 μήνες μετά την πρόσληψή του από τους «Μερένγκχες», με τον κόσμο της ομάδας πάντως να τάσσεται υπέρ του σε σχετικές ψηφοφορίες και να θεωρεί πως αδίκως έχασε την δουλειά του. Το Athletic, σε συνάρτηση με πληροφορίες από τα ισπανικά μέσα, παρουσιάζει όλο το παρασκήνιο πίσω από την πολύκροτη υπόθεση.

Η κίνηση του Αλόνσο στο Σούπερ Καπ έδειξε πολλά

Ξεκινώντας από... το τέλος, η εικόνα του Τσάμπι Αλόνσο να ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν ''pasillo'' στη νικήτρια του θεσμού Μπαρτσελόνα, και εκείνους επιδεικτικά να τον αγνοούν, φανερώνει πολλά περισσότερα από όσα σκεφτόμαστε.

Ο Βάσκος έκανε το σχετικό νόημα, με τον Κιλιάν Μπαπέ να «γνέφει» και εκείνος προς τους συμπαίκτες του να κατευθυνθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση και να μην τηρήσουν το Fair Play προς τους αντιπάλους τους. Και εκείνοι άκουσαν τον Γάλλο στράικερ, με τη γλώσσα του σώματος του 44χρονου τεχνικού να δείχνει πως συνειδητοποιεί και αποδέχεται το τι επρόκειτο να συμβεί.

🇪🇸😳 Xabi Alonso quería hacerle el famoso PASILLO al Barcelona tras la Supercopa, pero KYLIAN MBAPPÉ ordenó que no y SE LLEVÓ A SUS COMPAÑEROS AL VESTUARIO.



pic.twitter.com/9IC1OZ6u8f January 12, 2026

Τα προβλήματα «εξουσίας»

Για αρκετό διάστημα τον τελευταίο καιρό, στο προπονητικό κέντρο των Μαδριλένων ήταν ολοφάνερο πως ο Αλόνσο είχε θέματα «εξουσίας», διαχείρισης αν θέλετε των παικτών του. Οι νέες μέθοδοι προπόνησης που ήθελε να εφαρμόσει δεν άρεσαν στις «βεντέτες» της Ρεάλ. Περισσότερο τρέξιμο, περισσότερη πίεση, περισσότερη τακτική και ανάλυση.

Παράλληλα, η πειθαρχία που ήθελε να εφαρμόσει κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, απαγορεύοντας στους ποδοσφαιριστές να φέρνουν στο κέντρο άτομα από την οικογένειά τους, φίλους ή ακόμη και τους ατζέντηδες, κάτι που συνέβαινε συνεχώς επί Κάρλο Αντσελότι, αποτέλεσε ένα ακόμη «αγκάθι» στη σχέση των δυο πλευρών, που ουσιαστικά... διαλύθηκε από ένα σημείο και μετά.

Το ξέσπασμα του Βινίσιους στο Clasico

Πίσω στις 26 Οκτωβρίου, η «βασίλισσα» απολάμβανε την καλύτερη στιγμή της τρέχουσας σεζόν, νικώντας με 2-1 την μεγάλη της αντίπαλο, στο πρώτο ντέρμπι της αγωνιστικής περιόδου., μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες. Όμως στο 72ο λεπτό του αγώνα, μαύρα σύννεφα ήρθαν πάνω από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με αφορμή μια απόφαση του Αλόνσο.

Ο Βάσκος έβγαλε από το ματς τον Βινίσιους και ο Βραζιλιάνος σε ένα απίθανο ξέσπασμα ανέφερε «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα!», μια ατάκα που φυσικά έγινε viral και σχολιάστηκε έντονα παγκοσμίως. Μέρες μετά ο Βίνι ζήτησε «συγγνώμη», ωστόσο μέσα στο μήνυμά του δεν ανέφερε τον προπονητή του, σε μια ξεκάθαρη κίνηση απογοήτευσης και θυμού προς το πρόσωπό του. Και φυσικά, μετά την απόλυση του Αλόνσο, ο 25χρονος ήταν μεταξύ των ποδοσφαιριστών που δεν αποχαιρέτησε με κάποιον μήνυμα τον 44χρονο.

🚨🚨 Vinicius Junior 🇧🇷 au moment de sortir durant le Clasico : « 𝗠𝗢𝗜 ? 𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛 ? 𝗠𝗢𝗜 ? 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗠𝗢𝗜. 𝗝𝗘 𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘, 𝗠𝗜𝗘𝗨𝗫 𝗩𝗔𝗨𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗝𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘. » 😳👋



🗣️ Xabi Alonso 🇪🇸 : « Allez, Vini, bon sang. »… pic.twitter.com/MsXPZpCLA0 October 27, 2025

Το κακό σερί και ο Ολυμπιακός

Την 1η Νοεμβρίου, η Ρεάλ επικράτησε 4-0 της Βαλένθια και απολάμβανε την κορυφή της La Liga στο +5 από την 2η Μπαρτσελόνα. Τότε ήταν που άρχισε η αγωνιστική πτώση. Στα 7 επόμενα παιχνίδια, οι Μαδριλένοι πήραν μόλις δυο νίκες, η μια μάλιστα στο Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό με 3-4 στο κατάμεστο «Γ. ΚαραΪσκάκης».

Έπειτα από εκείνο το παιχνίδι, ορισμένοι παίκτες όπως ο Μπαπέ και ο Καμαβινγκά τάχθηκαν υπέρ του υπό αρκετή πίεση Αλόνσο με δημόσιες τοποθετήσεις τους, ενώ και ο Βαλβέρδε έπραξε το ίδιο μέσω των social media. Λίγο αργότερα και μετά τη νίκη στο Μπιλμπάο επί της Αθλέτικ (0-3), ο 44χρονος τήρησε την υπόσχεσή του και έδωσε διήμερο ρεπό. Μια κίνηση που σχολιάστηκε αρνητικά από τους ιθύνοντες του συλλόγου και αποδείχθηκε λάθος, καθώς ακολούθησε η εντός έδρας ήττα από την Θέλτα με 0-2. Μέσα σε ενάμιση μήνα, το +5 από την Μπάρτσα είχε μετατραπεί σε -4.

Nine-man Real Madrid lose 2-0 at home to Celta Vigo.



They will stay four points off Barcelona at the top 💨😬 pic.twitter.com/ZQsm7wYaOn December 7, 2025

Η διαχείριση των σταρ

Κλείνοντας, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Βάσκου, όπως εν τέλει αποδεικνύεται, ήταν η διαχείριση των σούπερ-σταρ της ομάδας. Πηγές από το εσωτερικό του συλλόγου αναφέρουν πως το πρόβλημα δεν ήταν η δουλειά ή ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο, αλλά το γεγονός πως ποδοσφαιριστές όπως ο Μπαπέ, ο Βινίσιους και ο Μπέλινγκχαμ ήταν «ασύμβατοι» με το μοντέλο που ήθελε να εφαρμόσει.

Η... ανυπακοή αρκετών σταρ των «Μερένγκχες» προς το σχέδιο του προπονητή τους, η διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τον τρόπο παιχνιδιού αλλά και προπόνησης, έφεραν αρκετές εντάσεις στο εσωτερικό της ομάδας και εν τέλει έστειλαν... σπίτι του τον Αλόνσο και τον Άλβαρο Αρμπελόα στην ίσως πιο δύσκολη προπονητική θέση ολόκληρου του πλανήτη. «Δεν είναι θέμα προπονητή, είναι δύσκολο να κάνεις καλά ποδοσφαιριστές με μεγάλο ''εγώ''», ανέφερε άνθρωπος της Ρεάλ. Και φαίνεται πως ο Αλόνσο δεν είχε αυτό το... χάρισμα.