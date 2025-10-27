Ο κακός χαμός στην αλλαγή του Βινίσιους: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» και η αιχμηρή απάντηση Αλόνσο
Ήταν ένα Clasico γεμάτο πάθος, ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα, αποβολή (Πέδρι) και εν τέλει με νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης, που χάρη στο 2-1 ξέφυγε στο +5 από την Μπαρτσελόνα στην κούρσα τίτλου της La Liga.
Τα νεύρα συνεχίστηκαν και στο φινάλε, με τους ποδοσφαιριστές και τα σταφ να... πιάνονται στα χέρια, ενώ Λαμίν Γιαμάλ και Βινίσιους Τζούνιορ αντάλλαξαν... ωραίες κουβέντες. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε φροντίσει και νωρίτερα να απασχολήσει με την συμπεριφορά του, όταν άρχισε τα... γαλλικά, την ώρα που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.
Ώρες μετά το φινάλε του ντέρμπι, τα ισπανικά μέσα αποκάλυψαν τα όσα... έψαλλε ο 25χρονος, αλλά και την απάντηση του Ισπανού τεχνικού. Συγκεκριμένα, την ώρα που ενημερώθηκε πως θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο «Βίνι» με απορία φώναξε στον Αλόνσο «Εγώ; Εγώ αλλαγή;» με τον πρώην κόουτς της Λεβερκούζεν να απαντάει σε έντονο ύφος «Έλα, βγες γρήγορο μ@λ@κ@!».
Τότε, ο Βραζιλιάνος, κοιτάζοντας ψηλά είπε «Άντε γ@@@σου!» ενώ στη συνέχεια και καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, φώναξε «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!» εμφανώς εκνευρισμένος.
🚨 The Full Clip— KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025
Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,
Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬
He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx
