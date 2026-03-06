Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μπαπέ με Σίτι, εκτός κι ο Μπέλιγχαμ
Με σοβαρές απουσίες ετοιμάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο λόγος για τους Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να δώσουν το «παρών» στο πρώτο παιχνίδι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».
Ο Γάλλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο και θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία έως ότου επανέλθει στο 100%. Η κατάσταση του πάντως τον καθιστά αμφίβολο ακόμα και για τη ρεβάνς του Μάντσεστερ, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.
Από την άλλη πλευρά εκτός πλάνων έχει τεθεί κι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος ωστόσο έχει περισσότερες πιθανότητες να προλάβει το δεύτερο σκέλος του ζευγαριού στο «Έτιχαντ» στις 17 Μαρτίου.
Θυμίζουμε πως ο Άγγλος ταλαιπωρείται εδώ κι έναν μήνα από πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, όμως πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.
⚡️Mbappe expected to miss the first leg vs. Manchester City— Mario Cortegana (@MarioCortegana) March 6, 2026
➕Bellingham unavailable for the Champions League match on Wednesday, with Real Madrid working to have him fit for the second leg - the derby vs. Atletico a more realistic target@TheAthleticFC https://t.co/Fbd8YGRL0z
