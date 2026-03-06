Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μπαπέ με Σίτι, εκτός κι ο Μπέλιγχαμ

Τρανταχτές απουσίες για τη Ρεάλ ενόψει του πρώτου σκέλους της φάσης των «16» του Champions League, καθώς Μπαπέ και Μπέλιγχαμ τέθηκαν εκτός απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Με σοβαρές απουσίες ετοιμάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο λόγος για τους Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να δώσουν το «παρών» στο πρώτο παιχνίδι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο Γάλλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο και θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία έως ότου επανέλθει στο 100%. Η κατάσταση του πάντως τον καθιστά αμφίβολο ακόμα και για τη ρεβάνς του Μάντσεστερ, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Από την άλλη πλευρά εκτός πλάνων έχει τεθεί κι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος ωστόσο έχει περισσότερες πιθανότητες να προλάβει το δεύτερο σκέλος του ζευγαριού στο «Έτιχαντ» στις 17 Μαρτίου.

Θυμίζουμε πως ο Άγγλος ταλαιπωρείται εδώ κι έναν μήνα από πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, όμως πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

 
     

