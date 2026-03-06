Τρανταχτές απουσίες για τη Ρεάλ ενόψει του πρώτου σκέλους της φάσης των «16» του Champions League, καθώς Μπαπέ και Μπέλιγχαμ τέθηκαν εκτός απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Με σοβαρές απουσίες ετοιμάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο λόγος για τους Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να δώσουν το «παρών» στο πρώτο παιχνίδι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο Γάλλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο και θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία έως ότου επανέλθει στο 100%. Η κατάσταση του πάντως τον καθιστά αμφίβολο ακόμα και για τη ρεβάνς του Μάντσεστερ, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Από την άλλη πλευρά εκτός πλάνων έχει τεθεί κι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος ωστόσο έχει περισσότερες πιθανότητες να προλάβει το δεύτερο σκέλος του ζευγαριού στο «Έτιχαντ» στις 17 Μαρτίου.

Θυμίζουμε πως ο Άγγλος ταλαιπωρείται εδώ κι έναν μήνα από πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, όμως πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.