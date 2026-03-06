Στα υπόψιν της Ρεάλ Μαδρίτης για το καλοκαίρι φέρεται να βρίσκεται ο Ρόδρι, με τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι ενήμερη για το ενδιαφέρον των Μερένγκες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί την απόκτηση ενός κεντρικού μέσου ως ζωτικής σημασίας για το καλοκαίρι, με τα ονόματα που έχουν συνδεθεί στο τραπέζι να αφορούν κυρίως ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας με προοπτική εξέλιξης στη Μαδρίτη. Ωστόσο στα «ραντάρ» της Βασίλισσας υπάρχει και μια πιο έμπειρη επιλογή.

Σύμφωνα με τη «Marca» το όνομα του Ρόδρι παραμένει στο τραπέζι για τη Βασίλισσα, η οποία εξετάζει να κινηθεί για την απόκτησή του το προσεχές καλοκαίρι.

Στη Μαδρίτη άλλωστε θεωρούν πως ο Ισπανός αποτελεί το ιδανικό προφίλ που αναζητούν για την ενίσχυση του άξονα: ένας μαέστρος δηλαδή που μπορεί να ελέγχει το τέμπο του αγώνα, να αυξομειώνει την ένταση της ομάδας με τη δική του μπαγκέτα και να αποτελεί τον οργανωτή στη μεσαία γραμμή.

Η Μάντσεστερ Σίτι μάλιστα φέρεται να είναι ενήμερη για το ενδιαφέρον της Βασίλισσας, όμως σκοπεύει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να τον κρατήσει στο «Έτιχαντ».

Θυμίζουμε πως το 2024 ο Ρόδρι αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο με τη νίκη του στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας, όμως έκτοτε η ρήξη χιαστού που υπέστη τον κράτησε για καιρό μακριά από τα γήπεδα σε ένα σημαντικό πισωγύρισμα για την καριέρα του.