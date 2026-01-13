Επτά παίκτες της Ρεάλ δεν αποχαιρέτησαν δημόσια τον Τσάμπι Άλονσο, , ενώ οι υπόλοιποι έσπευσαν να του δείξουν την ευγνωμοσύνη τους!

Η αποχώρηση του Τσάμπι Άλονσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σαν κεραυνός για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έμαθαν τα νέα μέσα από την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έστειλε το δικό του δημόσιο «ευχαριστώ» στο Instagram:

«Ήταν σύντομο, αλλά ήταν χαρά μου να παίζω για σένα και να μαθαίνω από εσένα. Ευχαριστώ που μου έδωσες εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα. Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή με σαφείς ιδέες και που ξέρει πολύ ποδόσφαιρο. Καλή τύχη στη νέα σου πορεία».

Λίγο μετά, ήρθε και η σειρά του Άρντα Γκιουλέρ:

«Κύριε Χάβι Άλονσο, ευχαριστώ που πίστεψες και μου έδωσες εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα. Κάθε συζήτηση, κάθε λεπτομέρεια, κάθε απαίτηση με βοήθησε να διαμορφώσω το παιχνίδι μου και να φτάσω σε υψηλότερο επίπεδο. Είμαι βαθιά ευγνώμων για όσα προσφέρατε στην πορεία μου. Η εμπιστοσύνη σας με έκανε καλύτερο παίκτη. Σας εύχομαι μαζί με την ομάδα σας κάθε επιτυχία στο μέλλον. Η επιρροή σας θα με συνοδεύει πάντα.»

Σειρά είχε ο Τσουαμενί:«Ευχαριστώ για όλα. Ήταν χαρά μου να μαθαίνω από έναν από τους καλύτερους. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια».

Ο Χούιζεν έγραψε με απλότητα και συγκίνηση: «Ευχαριστώ, κύριε, για όλα όσα ζήσαμε. Σου εύχομαι το καλύτερο για το μέλλον».

Ο Ντάνι Θέμπαγιος δεν έκρυψε την εκτίμησή του και συνόδευσε το μήνυμά του με μια φωτογραφία αγκαλιάς με τον προπονητή: «Πολλές ευχαριστίες για όλα, κύριε. Με την φιλοδοξία, την όρεξη και τον τρόπο που βλέπεις το ποδόσφαιρο, σε περιμένουν μόνο μεγάλα πράγματα. Σου εύχομαι το καλύτερο».

Ο Λουνίν ακολούθησε: «Ευχαριστώ για όλα, κύριε. Είσαι εξαιρετικός προπονητής και θα έχεις πολλές επιτυχίες. Καλή τύχη».

Και ο Κουρτουά: «Ευχαριστώ για όλα. Ήταν χαρά μου να δουλεύω μαζί σου και σου εύχομαι καλή συνέχεια στο μέλλον, το αξίζεις».

Ο Ροντρίγκο έστειλε κι εκείνος τις δικές του θερμές ευχές:

«Κύριε, ευχαριστώ για κάθε μέρα που περάσαμε μαζί, για την εμπιστοσύνη, για τη μάθηση και τις κοινές στιγμές. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια της πορείας σου. Ό,τι καλύτερο πάντα, Χάβι Άλονσο».

Ακολούθησαν ο Ασένσιο, ο Φεντε Βαλβέρδε και ο Φραν Γκαρθία ενώ Ρούντιγκερ, ο Καρβαχάλ και ο Γκονζάλο ολοκλήρωσαν το... κύμα των αποχαιρετιστηρίων:

Παρά την αγάπη και τη θερμή ανταπόκριση, υπήρχαν και εμφανείς απουσίες. Μέχρι τα μεσάνυχτα, οι Βινίσιους, Μιλιτάο, Τρεντ, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Μπραχίμ (που ήταν πλήρως συγκεντρωμένος στο Κύπελλο Αφρικής με το Μαρόκο) και ο Μασταντούνο δεν είχαν δημοσιεύσει μήνυμα, ενώ όυτε ο Έντρικ, που είναι δανεικός στη Λυών, δεν ήταν πια υπό τις οδηγίες του Αλόνσο έχει ανεβάσει κάτι.