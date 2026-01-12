Μπαπέ σε Αλόνσο: «Χαρά μου που έπαιξα για σένα, είσαι προπονητής με βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου»

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποχαιρέτησε τον Τσάμπι Αλόνσο με μήνυμα στα social media, τον οποίο αποθέωσε για τον σύντομο καιρό που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια της Ρεάλ.

Η εποχή Τσάμπι Αλόνσο έκλεισε άδοξα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η ήττα στο Clasico και η απώλεια του Super Cup Ισπανίας από τη Μπαρτσελόνα αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Ισπανού στον πάγκο των Μερένγκες.

Μια είδηση που έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία στα αποδυτήρια της ομάδας, τα οποία φαίνεται πως ενημερώθηκαν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο από την επίσημη ανακοίνωση για την απόφαση της διοίκησης.

Τις ώρες που ακολούθησαν αρκετοί ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον πρώην προπονητή τους, μεταξύ των οποίων κι ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος αστέρας μίλησε με τα καλύτερα λόγια τον Τσάμπι Αλόνσο τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν προπονητή με βαθιά γνώση για το ποδόσφαιρο και του ευχήθηκε καλή συνέχεια επιτυχία στο νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

«Ήταν μια σύντομη περίοδος, αλλά ήταν χαρά μου που έπαιξα για σένα και έμαθα από σένα. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα. Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή με ξεκάθαρες ιδέες και βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου» τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media.