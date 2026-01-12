Πλήρη άγνοια φαίνεται πως είχαν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς ενημερώθηκαν για το διαζύγιο από την ανακοίνωση του κλαμπ!

Σοκ φαίνεται να επικρατεί στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο από τον σύλλογο! Σύμφωνα με πολλά Μέσα από την Ισπανία, κανείς στα αποδυτήρια δεν είχε ενημερωθεί για τις προθέσεις της διοίκησης και τα νέα έσκασαν σαν «βόμβα» στα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα όλοι που ποδοσφαιριστές είχαν πλήρη άγνοια σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις κι έμαθαν για το «διαζύγιο» μέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος.

Οι μόνοι που φέρεται να γνώριζαν για την κατάσταση ήταν φυσικά ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο, ο πρόεδρος της Βασίλισσας, Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς και ο CEO, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, οι οποίοι ωστόσο ενήργησαν κάτω από άκρα μυστικότητα.

Οι τρεις τους φέρεται να συζήτησαν για το μέλλον του Ισπανού τεχνικού κατά την πτήση επιστροφής των Μαδριλένων από τη Σαουδική Αραβία προς τη Μαδρίτη, όμως οι εξελίξεις κορυφώθηκαν μετά από τηλεφώνημα του συλλόγου προς τον Αλόνσο.

Ο 44χρονος φέρεται να συμφώνησε πως δεν έβλεπε την κατάσταση να αλλάζει μέσα στο επόμενο διάστημα και όλες οι πλευρές κατέληξαν πως το διαζύγιο ήταν η καταλληλότερη λύση.