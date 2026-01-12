Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε πρόθεση να εγκαταλείψει την ομάδα, αλλά η διοίκηση τον ανάγκασε να φτάσει σε αυτή την απόφαση.

Η αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης που προήλθε από τον ίδιο τον σύλλογο. Παρόλο που η επίσημη ανακοίνωση μιλά για «αμοιβαία συμφωνία», η πραγματικότητα είναι ότι η πρώτη κίνηση έγινε από την ίδια την ομάδα το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Αλόνσο δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί ή να εγκαταλείψει το πόστο του, αλλά ήταν ο σύλλογος που επικοινώνησε μαζί του και έθεσε την αποχώρησή του ως βασική επιλογή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα: η ανάλυση της σεζόν, η παρούσα κατάσταση της ομάδας και το άμεσο μέλλον του πρότζεκτ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η Ρεάλ θεωρούσε απαραίτητο να δώσει ένα «ηλεκτροσόκ» μετά από μια ασταθή σεζόν, σημαδεμένη από έλλειψη σταθερότητας. Ο Αλόνσο ξεκίνησε τη σεζόν με έντονη αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να εφαρμόσει τις ποδοσφαιρικές του ιδέες και ένα νέο σύστημα παιχνιδιού, βασισμένο σε διαφορετικά αυτοματισμούς και δικές του ρουτίνες. Ωστόσο, τα αποδυτήρια δεν του έδωσαν ποτέ εύκολη πρόσβαση. Η έλλειψη εσωτερικής συνεννόησης οδήγησε τον προπονητή να υποχωρεί σταδιακά τους μήνες που πέρασαν, απομακρυνόμενος προοδευτικά από την αρχική του πρόταση.

Η δυσκολία να επιβάλει το μοντέλο του είχε άμεσες συνέπειες στην απόδοση της ομάδας. Ο Αλόνσο δεν κατάφερε να μεταφέρει την ποδοσφαιρική του ιδέα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ανησυχητική έλλειψη ταυτότητας. Σε αυτό προστέθηκαν πολλοί τραυματισμοί και η παρατεταμένη απουσία βασικών παικτών, γεγονότα που επηρέασαν σοβαρά τον προγραμματισμό και την εξέλιξη των αγώνων. Όλα αυτά οδήγησαν σε κακά αποτελέσματα και σε πολύ φτωχή εικόνα στο γήπεδο.

Αυτό το πλαίσιο οδήγησε τη Ρεάλ να προτείνει στον προπονητή ότι το καλύτερο και για τις δύο πλευρές ήταν να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Ο Αλόνσο, παρότι δεν είχε ζητήσει συνάντηση ούτε σκεφτόταν να φύγει, κατάλαβε την κατάσταση. Ο θόρυβος των τελευταίων εβδομάδων για το μέλλον του και η αίσθηση ότι το πρότζεκτ είχε εξαντληθεί επηρέασαν την τελική απόφαση. Έτσι, αποδέχτηκε την πρόταση του συλλόγου και συμφώνησε στην αποχώρησή του, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο που ξεκίνησε με ενθουσιασμό αλλά τελείωσε σημαδεμένη από εσωτερικές δυσκολίες και έλλειψη αποτελεσμάτων.