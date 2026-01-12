Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε τα κλειδιά στον Αλβάρο Αρμπελόα για την επόμενη μέρα, με τον Ισπανό να ακολουθεί το δρόμο που χάραξε ο Ζινεντίν Ζιντάν μια δεκαετία νωρίτερα.

Ο χαμένος τελικός του Super Cup Ισπανίας απέναντι στη Μπαρτσελόνα αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο για την κάκιστη φόρμα των Μερένγκες και απομακρύνθηκε από τον πάγκο του συλλόγου.

Το βάρος της επόμενης μέρας στη Μαδρίτη θα πέσει στις πλάτες του Αλβάρο Αρμπελόα, ο οποίος αναδεικνύεται ως το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ προπονητή των Μαδριλένων μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Στο δρόμο που χάραξε ο Ζιντάν

Δέκα χρόνια μετά την απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ να δώσει τα κλειδιά της πρώτης ομάδας σε έναν προπονητή της Καστίγια, το έργο επαναλαμβάνεται ξανά με τον Αρμπελόα να βαδίζει στα χνάρια του Γάλλου θρύλου και να σηκώνει άμεσα μανίκια ως νέος τεχνικός της Βασίλισσας.

Όπως είχε συμβεί τότε και με την περίπτωση του «Ζιζού» πάντως, η προπονητική καριέρα του 42χρονου περιορίζεται αποκλειστικά εντός των Μερένγκες. Προτού αναλάβει τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ το προηγούμενο καλοκαίρι, ο Ισπανός είχε περάσει από τα περισσότερα τμήματα των Μπλάνκος, κατακτώντας το πρωτάθλημα με την Κ-14 και τρεμπλ με την Κ-19.

Τον Ιούνιο προβιβάστηκε στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας και με απολογισμό 31 βαθμών την είχε οδηγήσει στην τέταρτη θέση με βλέψεις για την άνοδο. Σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία του πρόκειται για ένα προπονητή που θέλει τις ομάδες του να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δηλαδή να ελέγχουν το τέμπο του αγώνα και να έχουν στα πόδια τους την κατοχή της μπάλας.

Ξεχώρισε επίσης για τη δυνατότητά του να βελτιώνει άμεσα τους νεαρούς ποδοσφαιριστές των ακαδημιών, οι οποίοι πέρασαν σε νέο επίπεδο κάτω από τις οδηγίες του κι ανάγκασαν τους ανθρώπους της Ρεάλ να έχουν πολλούς εξ αυτών στα υπόψιν τους για προώθηση στην πρώτη ομάδα.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι προπονητής της Κάστιγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει όλη του την προπονητική καριέρα στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Διατέλεσε προπονητής της ομάδας Ινφαντίλ Α την περίοδο 2020-2021, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλήματος, της ομάδας Καντέτε Α το 2021-2022, και της ομάδας Χουβενίλ Α από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής της Χουβενίλ Α, πέτυχε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρωτάθλημα, Κόπα ντελ Ρέι και Κύπελλο Πρωταθλητριών) και τον τίτλο του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-2025.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Άλβαρο Αρμπελόα υπήρξε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης κατά την περίοδο μιας από τις πιο επιτυχημένες φάσεις στην ιστορία της. Φόρεσε τη φανέλα μας από το 2009 έως το 2016, καταγράφοντας 238 επίσημες συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέκτησε οκτώ τίτλους: δύο Τσάμπιονς Λιγκ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα Σούπερ Καπ ΟΥΕΦΑ, ένα πρωτάθλημα Λα Λίγκα, δύο Copa Del rey και ένα Ισπανικό Σούπερ Καπ.

Με την ισπανική εθνική ομάδα, ο Άλβαρο Αρμπελόα υπήρξε επίσης μέλος μιας ιστορικής εποχής, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο 2010 στη Νότια Αφρική και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2008 και 2012). Κατέγραψε 56 συμμετοχές με την Ισπανία».