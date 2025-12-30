Όπως προκύπτει από τα ισπανικά μέσα, τη δεδομένη στιγμή ο Γερμανός αμυντικός είναι πιο κοντά από ποτέ στην πόρτα της εξόδου από τους Μαδριλένους.

Οι συχνοί τραυματισμοί αλλά και η γενικότερη εικόνα του Αντόνιο Ρούντιγκερ το τελευταίο -αρκετό- διάστημα, έχουν φτάσει σχεδόν στο... σημείο μηδέν.

Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός που την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει 12 συμμετοχές (954 αγωνιστικά λεπτά), έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όμως οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης δεν φαίνονται διατεθειμένοι να το ανανεώσουν.

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Diario As, το μέλλον του Ρούντιγκερ τη δεδομένη στιγμή μοιάζει περισσότερο μακριά παρά εντός «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει μέχρι το φινάλε της σεζόν, εάν και εφόσον ο 32χρονος στόπερ πείσει με την εικόνα του και έχει σταθερά παρουσία στο αρχικό σχήμα του Τσάμπι Αλόνσο.

Σε διαφορετική περίπτωση θα αποχωρήσει ως ελεύθερος και σίγουρα θα προκαλέσει... χαμό στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την υπογραφή του.