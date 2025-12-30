Ρεάλ Μαδρίτης: Προς αποχώρηση το καλοκαίρι ο Ρούντιγκερ
Οι συχνοί τραυματισμοί αλλά και η γενικότερη εικόνα του Αντόνιο Ρούντιγκερ το τελευταίο -αρκετό- διάστημα, έχουν φτάσει σχεδόν στο... σημείο μηδέν.
Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός που την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει 12 συμμετοχές (954 αγωνιστικά λεπτά), έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όμως οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης δεν φαίνονται διατεθειμένοι να το ανανεώσουν.
Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Diario As, το μέλλον του Ρούντιγκερ τη δεδομένη στιγμή μοιάζει περισσότερο μακριά παρά εντός «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει μέχρι το φινάλε της σεζόν, εάν και εφόσον ο 32χρονος στόπερ πείσει με την εικόνα του και έχει σταθερά παρουσία στο αρχικό σχήμα του Τσάμπι Αλόνσο.
Σε διαφορετική περίπτωση θα αποχωρήσει ως ελεύθερος και σίγουρα θα προκαλέσει... χαμό στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την υπογραφή του.
🚨 Antonio Rüdiger is currently EXPECTED to leave Real Madrid this summer.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2025
There has been no contact from the club regarding a contract discussion so far. However, his performances and strong dressing-room presence could still open the door to a possible stay.
Much will depend… pic.twitter.com/VWRJMOle38
