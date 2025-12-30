Μπαρτσελόνα: Ο Αραούχο επέστρεψε στις προπονήσεις αφήνοντας πίσω τα ψυχικά ζητήματα
Ευχάριστα νέα είχε να «αντιμετωπίσει» ο Χάνσι Φλικ, στη χθεσινή (29/12) ανοιχτή προπόνηση της Μπαρτσελόνα στο «Γιόχαν Κρόιφ», παρουσία φίλων της ομάδας.
Ο Γερμανός προπονητής είδε τον Ρόναλντ Αραούχο να επιστρέφει μετά από σχεδόν ένα μήνα και την περιπέτεια ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε, ζητώντας από τον σύλλογο να απέχει από τα αθλητικά δρώμενα.
Πλέον, ο Ουρουγουανός τέθηκε ξανά στη διάθεση του 60χρονου τεχνικού, έχοντας πάρει τον απαραίτητο χρόνο που θεώρησε πως χρειαζόταν για να επανέλθει πνευματικά και ψυχολογικά. Πάντως, είναι άγνωστο και στον ισπανικό Τύπο το πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
🫶 @RonaldAraujo_4 pic.twitter.com/awYKMzKpf1— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 29, 2025
