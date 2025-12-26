Μαρσέλο: «Πάντα είχα κοιλιά, έλεγαν ότι ήμουν υπέρβαρος»

Ο Μαρσέλο μίλησε για όλα στο podcast του Ικερ Κασίγιας και παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι πάντα είχε κοιλιά και δεν έκανε δίαιτα ή γυμναστήριο.

Ο Μαρσέλο, όντας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και ένας από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο podcast του Ικερ Κασίγιας, «Under the Goalposts», όπου μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σχέση του με το σώμα του, τη γυμναστική και τη διατροφή.

Ο Βραζιλιάνος σταρ παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν υπήρξε “παραδοσιακός” αθλητής και ότι ποτέ δεν ένιωθε την ανάγκη να ακολουθεί αυστηρή δίαιτα ή να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μόλις χτες έβλεπα κάποια βίντεο με εμένα και τα έδειχνα στα παιδιά μου στο σπίτι και ο γιός μου με ρώτησε, ‘Μπαμπά, ήσουν χοντρός τότε, έτσι δεν είναι;’ και του απάντησα, ‘Φυσικά.’ Η σωματοδομή μου πάντα ήταν έτσι. Είχα κοιλιά, ποτέ δεν είχα το σιξ-πακ του Ρονάλντο».

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού ακόμη τόνισε ότι πάντα απολάμβανε τη ζωή του και τη διασκέδαση γύρω από το ποδόσφαιρο, χωρίς να υποκύπτει σε στερεότυπα για το σώμα: «Πάντα απολάμβανα τη ζωή μου. Αργότερα άρχισα να κάνω περισσότερα, αλλά το σώμα μου ήταν πάντα το ίδιο και έπαιζα με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά, όταν κάτι πήγαινε στραβά, έλεγαν ότι ήμουν υπέρβαρος. Είναι φυσιολογικό».