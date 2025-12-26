Γιαμάλ: Τρέλανε τον κόσμο στο Ντουμπάι, παίζοντας μπάλα με μικρούς θαυμαστές
Ο Λαμίν Γιαμάλ εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των Χριστουγέννων για να γεμίσει μπαταρίες στο Ντουμπάι, όμως ακόμα και στις διακοπές του δεν περνά απαρατήρητος. Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα έγινε για άλλη μια φορά το επίκεντρο, αυτή τη φορά μακριά από τα γήπεδα της La Liga.
Το wonderkid των Μπλαουγκράνα βρέθηκε σε παραλία της πόλης και, χωρίς πολλά-πολλά, κατέληξε να παίζει ποδόσφαιρο στην άμμο με μια παρέα θαυμαστών. Ο κόσμος που βρέθηκε κοντά του δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, με τον 17χρονο Ισπανό να συμμετέχει ενεργά, να αστειεύεται και να απολαμβάνει τη στιγμή σαν να ήταν ένας απλός πιτσιρικάς της παρέας!
Φυσικά το video από τα παιχνίδια του Γιαμάλ στην άμμο έγινε viral.
¿TE IMAGINÁS QUE TE PASE ESTO? Unos chicos estaban jugando un partido en Dubai y ¡LAMINE YAMAL PIDIÓ SUMARSE!— SportsCenter (@SC_ESPN) December 25, 2025
TikTok/ismo.qc pic.twitter.com/NiL8SMjmmT
