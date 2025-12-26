Γιαμάλ: Τρέλανε τον κόσμο στο Ντουμπάι, παίζοντας μπάλα με μικρούς θαυμαστές

Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε διακοπές στο Ντουμπάι, αλλά δεν άφησε την μπάλα ούτε στην παραλία, παίζοντας με θαυμαστές και κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Ο Λαμίν Γιαμάλ εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των Χριστουγέννων για να γεμίσει μπαταρίες στο Ντουμπάι, όμως ακόμα και στις διακοπές του δεν περνά απαρατήρητος. Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα έγινε για άλλη μια φορά το επίκεντρο, αυτή τη φορά μακριά από τα γήπεδα της La Liga.

Το wonderkid των Μπλαουγκράνα βρέθηκε σε παραλία της πόλης και, χωρίς πολλά-πολλά, κατέληξε να παίζει ποδόσφαιρο στην άμμο με μια παρέα θαυμαστών. Ο κόσμος που βρέθηκε κοντά του δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, με τον 17χρονο Ισπανό να συμμετέχει ενεργά, να αστειεύεται και να απολαμβάνει τη στιγμή σαν να ήταν ένας απλός πιτσιρικάς της παρέας!

Φυσικά το video από τα παιχνίδια του Γιαμάλ στην άμμο έγινε viral.

