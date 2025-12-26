Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ματίας Αλμέιδα εξετάζει το ενδεχόμενο να φύγει από την Σεβίλλη.

Η ανδαλουσιάνικη ιστοσελίδα «Estadio Deportivo» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα τονίζοντας πως ο Αργεντινός είναι πιθανό να αποχωρήσει από τον πάγκο της Σεβίλλης.

Αυτό δεν θα αφορά, τουλάχιστον προς στιγμήν, αποτέλεσμα απόφασης της διοίκησης του συλλόγου, αλλά δική του επιλογής. Ο ίδιος σίγουρα θα το αρνηθεί, αν ερωτηθεί δημόσια, όπως φάνηκε και από πρόσφατη απάντησή του σε συνέντευξη Τύπου, όταν είπε πως θέλει να μείνει στην Σεβίλλη για τρία χρόνια.

Άνθρωποι από τον στενό κύκλο του Αργεντινού κόουτς ήδη ανησυχούν πως μπορεί εκείνος να θελήσει να φύγει ενώ την πιθανότητα αυτή δεν ξεκόβουν ούτε οι συνεργάτες του. Στην διοίκηση της ομάδας δεν σκέφτονται να τον διώξουν, όμως αν τα αποτελέσματα δεν βελτιωθούν, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Από την μεγάλη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, οι Σεβιγιάνοι μετρούν έξι ήττες, μία ισοπαλία και δύο νίκες παίρνοντας 8 από τους 27 διαθέσιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα, γνωρίζοντας έναν αποκλεισμό στο Κύπελλο και χάνοντας ένα ντέρμπι.

Ο ίδιος ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται να έχει χάσει την πίστη του προς το γκρουπ των παικτών του κι αυτό του κάνει δυσκολότερη την καθημερινότητά του ενώ παράλληλα τον έχει φέρει στο σημείο να σκέφτεται να φύγει.