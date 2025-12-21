Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, ξέσπασε κατά της διαιτησίας, στην συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Σεβίλλης από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Σεβίλλη ταξίδεψε χθες (20/12) μέχρι την Μαδρίτη για να αναμετρηθεί με την Ρεάλ στα πλαίσια της 17ης αγωνιστική της LaLiga και ηττήθηκε με 2-0 παραμένωντας έτσι στην 9η θέση και τους 20 βαθμούς, στο -5 από τις θέσεις που οδηγούν σε ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος μάλιστα αποβλήθηκε στο ημίχρονο, «ξεσπασε» κατά της διαιτησίας του αγώνα και πιο συγκεκριμένα για τα δύο πέναλτι που δόθηκαν υπέρ της «βασίλισσας» σε διάστημα μόλις δύο λεπτών, με το δεύτερο εν τέλει να μην καταλογίζεται, μετά από την παρέμβαση του VAR.

«Αποβλήθηκα επειδή διαμαρτυρήθηκα για ένα φάουλ. Αλλά θα ήθελα να ακούσετε τις ηχογραφήσεις, επειδή είναι εύκολο να αποβάλεις κόσμο. Δεν είμαι κλόουν τσίρκου. Έχω τη δική μου ιστορία και είμαι ένας άνθρωπος που κάνει διάλογο. Ζητήστε τις ηχογραφήσεις. Δεν έχω ξαναδεί δύο πέναλτι να δίνονται σε δύο λεπτά. Υπάρχει το VAR. Σήμερα η διαιτησία ήταν πολύ κακή. Συγχαίρω τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη νίκη της. Δεν ευνοήθηκε. Είμαι κατά της διαιτησίας λόγω του πόσο άσχημα διαιτήτευσε, γι' αυτό και αποβλήθηκα. Μου είπαν ότι είχαν κουραστεί να με ακούνε να μιλάω για σεβασμό. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ασέβεια από μέρους μου, ας την δείξουν».

«Είχαμε συζητήσεις και συμμετέχω στον διάλογο μεταξύ παικτών και διαιτητών επειδή είμαστε όλοι μέρος του ίδιου παιχνιδιού. Ο διάλογος πρέπει να είναι εφικτός. Δεν μπορείς να μοιράζεις κίτρινες κάρτες απλά επειδή μπορείς. Πονάει. Συζητώ τα πράγματα και παραπονιέμαι, δεν προσβάλλω. Πρέπει να υπάρχει μια μέση λύση. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη διαιτησία και δεν μπορώ να σιωπήσω. Ανάμεσα σε αυτούς που σιωπούν και σε αυτούς που μιλούν, θα ξεχωρίσω αυτόν που μιλάει. Όσοι σιωπούν είναι προδότες. Και εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς», συμπλήρωσε ο Αργεντίνος προπονητής.

Παρά την ήττα, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ επαίνεσε τους παίκτες του για τον τρόπο που προσέγγισαν τον αγώνα, και την αυτοπεποίθηση που έδειξαν παρά το γεγονός πως αγωνίστηκαν σε ένα πολύ απαιτητικό γήπεδο, όπως το «Μπερναμπέου».

«Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των παικτών μου για την αφοσίωσή τους. Παίξαμε καλά απέναντι σε έναν αντίπαλο με εντυπωσιακούς παίκτες στην ενδεκάδα του. Τους μπλοκάραμε και δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες μας. Παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Αναγνωρίζουμε τον αντίπαλό μας, την ποιότητα που έχει και παίξαμε σαν να ήμασταν στην έδρα μας. Αυτή είναι η ιδέα μας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όλο αυτό το εξάμηνο. Μερικές φορές το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, μερικές φορές σε λιγότερο, αλλά υπάρχει μια σαφής ιδέα και αυτοπεποίθηση».