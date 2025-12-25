Την περίπτωση του Μάρκος Σενέσι εξετάζουν Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους για την ενίσχυση της άμυνάς τους, καθώς το συμβόλαιό του με την Μπόρνμουθ λήγει το καλοκαίρι.

Σε μία «μηχανή» πώλησης παικτών έχει μετατραπεί η Μπόρνμουθ. Ο αγγλικός σύλλογος δεν διστάζει να παραχωρεί παίκτες-κλειδιά, οι οποίοι ξεχωρίζουν με τις επιδόσεις τους, εισπράττοντας παράλληλα διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για την πώλησή τους.

Δύο τέτοιες περιπτώσεις ήταν εκείνες του Ντιν Χάουσεν και του Μίλος Κέρκεζ μερικούς μήνες πριν, ενώ σειρά φαίνεται πως θα πάρει ο Αντουάν Σεμένιο που είναι πολύ πιθανό να αφήσει την ομάδα τον προσεχή Ιανουάριο.

Περιζήτητος είναι επίσης ο Μάρκος Σενέσι. Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός των Κερασιών εντυπωσιάζει στην Premier League την φετινή σεζόν και βρίσκεται ήδη στο «ραντάρ» μεγάλων ομάδων. Τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Γιουβέντους έχουν ρωτήσει την Μπόρνμουθ σχετικά με τον Αργεντινό, του οποίου το συμβόλαιο με τον σύλλογο λήγει τον Ιούνιο του 2026.

🚨🇦🇷 Juventus and Barcelona among clubs monitoring Marcos Senesi situation.



He’s out of contract in June 2026 and could leave Bournemouth this year.



🎥🇮🇹 More on Hugo Souza, Maignan, Bellanova. @MatteMoretto: https://t.co/fAwto0Mdos pic.twitter.com/HkI7Zkmw5m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2025

Πέρα από την επίδραση που έχει στην αμυντική γραμμή της Μπόρνμουθ, ο Σενέσι συνεισφέρει επίσης στο επιθετικό κομμάτι, μετρώντας ήδη τρεις ασίστ την φετινή σεζόν.