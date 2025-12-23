Μάντσεστερ Σίτι: «Ψήφισε» Citizens ο... περιζήτητος Σεμένιο

Σεμένιο
Όλο σχεδόν το Big 6 είναι στα... πόδια του, αλλά ο Αντουάν Σεμένιο έκλεισε το μάτι στη Μάντσεστερ Σίτι και πλησιάζει στο «Έτιχαντ».

Και η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι και η Τότεναμ. Όλες τους... λιγουρεύτηκαν για τα καλά τον Αντουάν Σεμένιο, τον πιο περιζήτητο ποδοσφαιριστή της Premier League αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος πάντως δείχνει να έχει κάνει την επιλογή του.

Όπως μετέδωσε το Athletic, ο Γκανέζος εξτρέμ δίνει την «ψήφο» του στη Μάντσεστερ Σίτι, που αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για εκείνο. Μάλιστα, βασική του επιθυμία είναι να κατακτήσει τρόπαια και πιστεύει πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να τον βοηθήσει σε αυτή την προσωπική αποστολή.

Έχοντας λάβει γνώση επ αυτού, οι Citizens πλέον αναμένεται να... πατήσουν το πόδι στο γκάζι για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του. Υπενθυμίζουμε πως ο Σεμένιο έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ με ισχύ έως τις 10 Ιανουαρίου, πράγμα που σημαίνει πως η μετακίνησή του εξαρτάται από τον ίδιο και τη Σίτι και ούτε στο ελάχιστο από την Μπόρνμουθ.

 

Αυτή τη στιγμή Τσέλσι και Τότεναμ έχουν βγει εντελώς εκτός κούρσας και μένει να φανεί αν οι Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα κάνουν ένα τελευταίο all-in.

Ο Σεμένιο με την Μπόρνμουθ μετρά 30 γκολ και 13 ασίστ σε 106 εμφανίσεις και διακρίνεται για την ευχέρειά του να αγωνιστεί και στα δύο «φτερά» της επίθεσης, καθώς χρησιμοποιεί με την ίδια άνεση και το δεξί και το αριστερό του πόδι.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     