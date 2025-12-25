Ο Ραφίνια επέστρεψε στη γενέτειρά του και μοιράστηκε δώρα και χαμόγελα σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Μετά από μια γεμάτη χρονιά στη Μπαρτσελόνα, ο Ραφίνια πήρε μια ανάσα και γύρισε εκεί που όλα ξεκίνησαν, στη γενέτειρά του στη Βραζιλία. Στο Μόρο ντα Βίλα Κονσεϊσάο, μαζί με τη σύζυγό του, Νατάλια, ο Βραζιλιάνος αστέρας διοργάνωσε τη φιλανθρωπική δράση «Στόχος της Αγάπης».

Raphinha promoveu uma ação solidária de Natal aqui no Brasil. ❤️‍🩹



via IG: @teamrapha2 🎥 pic.twitter.com/ZXcx1VDzo4 December 22, 2025

Φορτηγά γεμάτα δώρα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης έφτασαν στις οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, ενώ ο ίδιος δεν περιορίστηκε στο ρόλο του διοργανωτή. Πέρασε χρόνο με τα παιδιά, φωτογραφήθηκε μαζί τους και συζήτησε με τους ντόπιους.