Ο Μάρκους Ράσφορντ δεν δίστασε να... εξαπολύσει, έστω και έμμεσα, τα βέλη του κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξηγώντας τη φόρμα του.

Η νέα του ζωή στη Βαρκελώνη αποδεικνύεται πολύ πιο απολαυστική. Λογικά και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα και εντός. Ο λόγος για τον Μάρκους Ράσφορντ που, μετά τη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα, έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό.

Ο Άγγλος σταρ μάλιστα μόνο τυχαία δεν θεωρεί πως έχει συμβεί αυτό και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο «λάμπει» στους Μπλαουγκράνα, ρίχνοντας και μια μικρή - αθώα ή όχι - μπηχτή κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μιλώντας στην καταλανική ιστοσελίδα «Sport» είπε: «Ο λόγος για τον οποίο πιέζω τον εαυτό μου και δουλεύω σκληρά. είναι γιατί θέλω να κερδίζω. Η Μπαρτσελόνα είναι ένας φανταστικός σύλλογος. Ένας σύλλογος που είναι γνωστός για τις νίκες και είναι αυτό το είδος πίεσης, δεν θέλω να το πω πίεση ακριβώς, γιατί δεν είναι ένα κακό είδος πίεσης. Είναι μια πίεση που την περιμένεις με ανυπομονησία και μια πίεση που θέλω να έχω όσο παίζω ποδόσφαιρο».

Και στη συνέχεια προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Αν βρίσκομαι σε έναν σύλλογο που δεν απαιτεί αυτά τα πράγματα, τότε για μένα είναι πιο δύσκολο να έχω κίνητρο. Είναι ένα φανταστικό περιβάλλον για να συνεχίσω το ποδοσφαιρικό μου ταξίδι».

Ο Ράσφορντ είναι πολύ σημαντικός για τον Χάνσι Φλικ και σε 24 συμμετοχές με την Μπάρτσα φέτος μετρά 7 γκολ και 11 ασίστ. Στον δανεισμό του από τη Γιουνάιτεντ περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς μικρότερη των 40 εκατομμυρίων ευρώ και το πιθανότερο είναι οι Μπλαουγκράνα να την ενεργοποιήσουν.