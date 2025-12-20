Δεν κύλησε ιδανικά η πρώτη «προπονητική» επίσκεψη του Ματίας Αλμέιδα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Δεδομένα θα μπορούσαν να είχαν πάει και καλύτερα τα πράγματα για τον Ματίας Αλμέιδα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Παρά το καλό ξεκίνημα της ομάδας του, που θα μπορούσε να έχει βρει δίχτυα, εν τέλει είδε τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει το προβάδισμα με τον Μπέλινγχκχαμ στα μέσα του πρώτου μέρους.

🟥​ Expulsado el míster, Matías Almeyda, durante el descanso.



⚪1️⃣​​-0️⃣​​​❤️​​ (46') #RealMadridSevilla December 20, 2025

Ο Αργεντινός τεχνικός της Σεβίλλης μάλιστα, σαν μην του έφτανε αυτό, αποβλήθηκε κιόλας στην ανάπαυλα. Είχε δει την κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και δεν βγήκε ποτέ στο γήπεδο στο δεύτερο με τον σύλλογο να γνωστοποιεί την αποβολή του, προφανώς με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Αυτό, πάντως, που δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα είναι ο λόγος για τον οποίο ο ρέφερι Αλεχάντρο Ρουίθ τον απέβαλε.