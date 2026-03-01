Η Μπέτις έμεινε στο 2-2 με τη Σεβίλλη στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, με τον Άντονι να τσακώνεται με οπαδούς της ομάδας του μετά το ματς.

Όλα έδειχναν ότι η Μπέτις θα έπαιρνε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας, όμως η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε από το 2-0 και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης μάλιστα, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Άντονι και μερίδα οπαδών των Βερδιμπλάνκος, που τα έβαλαν μαζί του παρότι ο Βραζιλιάνος είχε ανοίξει το σκορ με ανάποδο ψαλίδι!

Στο σημείο έσπευσε ο Κούτσο Ερνάντες, που προσπάθησε να απομακρύνει τον συμπαίκτη του, δείχνοντας και ο ίδιος να είναι ενοχλημένος με τη στάση των φίλων των γηπεδούχων. Όλα αυτά με την ομάδα του Μάνουελ Πελεγκρίνι να είναι πέμπτη στη βαθμολογία της La Liga και να πηγαίνει φουλ για Ευρώπη, την ώρα που μετέχει στους «16» του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει το Τριφύλλι.

🇪🇸🇧🇷 Antony se agarro con los hinchas del Real Betis después del clásico contra Sevilla.



Recordemos que el futbolista Brasilero hoy METIO UN GOL DE CHILENA. pic.twitter.com/WRCjTY8Oey March 1, 2026