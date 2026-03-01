Μπέτις - Σεβίλλη 2-2: Ο Αλμέιδα χάλασε το πάρτι στο 85΄
Η Μπέτις άγγιξε τον θρίαμβο στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, αλλά στο τέλος αυτή που χαμογέλασε περισσότερο ήταν η Σεβίλλη. Αν και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ με 2-0, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έδωσε το βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος με το χορταστικό 2-2 και χάλασε το πάρτι που είχε στηθεί στην πρώτη ώρα στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».
Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-3-3 στον αγωνιστικό χώρο και απείλησε μόλις στο 2΄με τον Αμπντέ, προτού ανοίξει τελικά το σκορ λίγο αργότερα. Στο 16΄συγκεκριμένα ο Άντονι με εντυπωσιακό γυριστό από κοντά νίκησε τον Βλαχοδήμο για να βάλει τους Βερδιμπλάνκος μπροστά στο σκορ.
Η Σεβίλλη προσπάθησε να απαντήσει, αλλά κόντρα στη ροή η Μπέτις πέτυχε και δεύτερο γκολ με όμορφο τελείωμα του Φιντάλγκο από θέση βολής στο 37΄. Όσο όμως άνηκε το πρώτο μέρος στη Μπέτις, άλλο τόσο άνηκε το δεύτερο στη Σεβίλλη. Η ομάδα του Αλμέιδα δεν πέταξε λευκή πετσέτα, μείωσε στο σκορ με τον Σάντσεθ στο 62΄κι έφεραν το ματς στα ίσα με τον Ρομέρο στο 85΄για να περιορίσουν την αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε δεύτερη σερί ισοπαλία από την 5η θέση της La Liga.
Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Βάλες, Ρούιμπαλ, Γιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκες, Ρόκα, Φορνάλς, Φιντάλγο (70΄Αϊτιμίρα), Αμπντέ, Άντονι, Κούτσο Ερνάντες (70΄Μπακαμπού)
