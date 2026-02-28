Τρέλα σε ανοιχτή προπόνηση της Μπέτις: 20.000 κόσμου γέμισε το «Λα Καρτούχα»

Κοσμοσυρροή στην ανοιχτή προπόνηση της Μπέτις πριν το μεγάλο ντέρμπι με τη Σεβίλλη, με 20.000 φιλάθλους να βρίσκονται στις εξέδρες του «Λα Καρτούχα».

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Μπέτις εκτός έδρας (29/2), με τους Βερδιμπλάνκος να στοχεύουν στο τρίποντο που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην 4η θέση της La Liga και στους ομίλους του Champions League.

Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League ανακοίνωσε πως θα ανοίξει τις πύλες του «Λα Καρτούχα» στους φιλάθλους, προκειμένου όποιος θέλει να μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά την τελευταία τους προπόνηση πριν το «Derbi Sevillano». Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και συγκινητική για τους παίκτες του Πελεγκρίνι, με ένα μεγάλο μέρος της εξέδρας του σταδίου να γεμίζει.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα και με πληροφορίες που άντλησαν από την ομάδα, ο αριθμός των φιλάθλων που βρέθηκαν στην κερκίδες του γηπέδου άγγιζε τις 20.000. Στα βίντεο τα οποία κοινοποίησε ο σύλλογος στα social media φαίνεται ο κόσμος να υποδέχεται τους παίκτες με πανό και συνθήματα δημιουργώντας μία εκρηκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο της πόλης.

Το βίντεο της Μπέτις

You play for moments like this 😍#MomentoRepsol pic.twitter.com/f8ZgiZ9Xnj — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 28, 2026