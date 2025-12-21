Σε ένα τρελό ματς με ακατάπαυστο ρυθμό, η Ρεάλ με ιστορικό Μπαπέ και «κέρβερο» Κουρτουά επικράτησε 2-0 επί της σπάταλης Σεβίλλης του Αλμέιδα που αποβλήθηκε στο ημίχρονο.

Η αλήθεια είναι πως το σκορ δεν μαρτυράει την πραγματική εικόνα του αγώνα. Σε ένα ερωτικό γράμμα προς το Rock n' Roll ποδόσφαιρο, Ρεάλ και Σεβίλλη ξέχασαν τι πάει να πει... άμυνα, παρήγαγαν τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, αλλά ο «κέρβερος» Κουρτουά έκρινε τον νικητή. Με τον ίδιο σε... beast mode και τον Μπαπέ να πετυχαίνει ιστορικό αριθμό γκολ, η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε με 2-0 την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα - που αποβλήθηκε στο ημίχρονο - και μείωσε προσωρινά την απόσταση από τη Μπαρτσελόνα στο -1.

Σε ένα ματς που ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό και με τις άμυνες... πλήρως εκτεθειμένες, η Σεβίλλη φάνηκε πιο επικίνδυνη πατώντας με συνέπεια στην περιοχή των Μερένγκες. Η πρώτη κλασική στιγμή ωστόσο άνηκε στους γηπεδούχους όταν ο Βλαχοδήμος νίκησε στο τετ-α-τετ τον Φραν Γκαρθία, με τους Ανδαλουσιανούς να απαντούν δυο λεπτά αργότερα με τον Ρομέρο να σκάβει τον Κουρτουά και να σημαδεύει δίπλα από το δοκάρι!

Αφού γλίτωσε από το καλό διάστημα των φιλοξενούμενων, η Ρεάλ πήρε τα ηνία, έριξε προειδοποιητική βολή με άστοχο σουτ του Μπαπέ από υποσχόμενο σημείο (17΄) και τελικά άνοιξε το σκορ στο 38΄. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ροντρίγκο με σέντρα, ο Μπέλιγχαμ νίκησε άπαντες στον αέρα και με τρομερή κεφαλιά άφησε «άγαλμα» τον Βλαχοδήμο για το 1-0. Στο 45΄+3΄πάντως η Σεβίλλη θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει με ένα άστοχο γυριστό του Σάντσες, σε ένα ημίχρονο που πιθανώς να πήρε λιγότερα από εκείνα που άξιζε.

Αποβλήθηκαν Αλμέιδα - Μαρκάο, πριν τη σφραγίδα Μπαπέ

Με τον Αλμέιδα να μην επιστρέφει ποτέ στον πάγκο του στο β΄μέρος καθώς αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν στο γήπεδο διψασμένοι για την ισοφάριση, την οποία άγγιξαν στο 51, όταν ο Κουρτουά νίκησε τον Σάντσες στο τετ-α-τετ (51΄). Στα λεπτά που ακολούθησαν ο Μπαπέ απείλησε για το 2-0 με άστοχο πλασέ και τελείωμα στην αγκαλιά του Βλαχοδήμου, προτού η Σεβίλλη ολοκληρώσει τον καταιγισμό ευκαιριών με νέα επέμβαση του Κουρτουά σε δυνατό σουτ του Ρομέρο (52΄).

Τρία λεπτά αργότερα ο Βέλγος αναδείχθηκε ξανά νικητής στη μεταξύ τους κόντρα αποκρούοντας με τα πόδια το τετ-α-τετ και στιγμές αργότερα ο Μπαπέ άγγιξε εκ νέου το γκολ με κεφαλιά που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι! Στο 68΄ωστόσο η φρενήρης ρυθμός διακόπηκε απότομα, όταν ο Μαρκάο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κι άφησε τη Σεβίλλη να παλεύει με δέκα παίκτες. Δέκα λεπτά αργότερα Βλαχοδήμος και δοκάρι απέτρεψαν το 2-0 της Ρεάλ σε σουτάρα του Ροντρίγκο, αλλά απλώς καθυστέρησαν το αναπόφευκτο.

Στο 85΄ο Χουάνλου κλώτσησε τον Ροντρίγκο στην περιοχή και ο Μπαπέ σκόραρε από την άσπρη βούλα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ρονάλντο ως ο Μαδριλένος με τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος (59). Στις καθυστερήσεις πάντως η Σεβίλλη είχε ακόμα μια ευκαιρία να πετύχει το γκολ τη τιμής με το σουτάρα του Αλφόνσο, όμως ο «σούπερμαν» Κουρτουά απογειώθηκε κι ολοκλήρωσε μια συγκλονιστική εμφάνιση με νέο ηχηρό στοπ κι απαραβίαστη εστία.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Ασένθιο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Φραν Γκαρθία, Τσουαμενί, Γκιουλέρ (72΄Καμαβινγκά), Μπέλιγχαμ, Βινίσιους (83΄Γκονζάλο Γκαρθία), Ροντρίγκο, Μπαπέ

Σεβίλλη (Ματίας Αλμέιδα): Βλαχοδήμος, Σάντσεθ, Κάρμονα (84΄Σάλας), Γκούντελι, Μαρκάο, Σουάθο (60΄Όσο), Σόου, Αγκουμέ (84΄Γιανουζάι), Μεντί (84΄Γκονζάλες), Ρομέρο (70΄Πέκε), Σάντσες

